Poyraz Karayel'in Sefer'i Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili, Asi, Ezel, Yer Gök Aşk ve Kuruluş Osman gibi dizilerde rol alan Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KAÇ YAŞINDA?

4 Kasım 1980 doğumlu Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşındadır. 2004 yılında Çemberimde Gül Oya dizisinde rol alan Kanbolat Görkem Arslan, daha sonra Hatırla Sevgili, Ezel, Poyraz Karayel, Bir Deli Rüzgar, Destan, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yabani dizilerinde rol aldı.