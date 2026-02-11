Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yoğun bakıma kaldırılan şarkıcı Ömer Danış'tan yeni haber

Şarkıcı Ömer Danış, diyabet sebebiyle iki gün önce yoğun bakıma kaldırıldı. 57 yaşındaki Ömer Danış'tan sevindiren haber geldi. Yoğun bakımdan çıkan Danış, sağlık durumu hakkında konuştu

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yoğun bakıma kaldırılan şarkıcı Ömer Danış'tan yeni haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 09:20

Çekerim Giderim, Manolya, Çekerim Giderim ve Alacağım gibi şarkılarla tanınan 57 yaşındaki Ömer Danış, nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ömer Danış'tan sevindiren haber geldi.

ÖMER DANIŞ'TAN SEVİNDİREN HABER

Diyabet nedeniyle bir süredir tedavi gören yorumcusu ve bestecisi olan Ömer Danış, iki gün önce ünitesine kaldırılmıştı.

Yoğun bakıma kaldırılan şarkıcı Ömer Danış'tan yeni haber

iyiye giden ve yoğun bakımdan normal odaya alınan Ömer Danış, sevenlerine müjdeli haberi verdi. Sosyal medya üzerinden sevenlerine seslenen Ömer Danış, son sağlık durumunu paylaştı.

Yoğun bakıma kaldırılan şarkıcı Ömer Danış'tan yeni haber

Ömer Danış yaptığı paylaşımda, "Merhaba arkadaşlar, ben şu an da yoğun bakımdan çıktım. Sağlığım gayet iyi, daha da iyi olacağım inşallah" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakıma kaldırılan şarkıcı Ömer Danış'tan yeni haber

ÖMER DANIŞ KİMDİR?

1968 yılında Elazığ doğumlu Ömer Danış, "Köyümün Yağmurları" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı. 2001 yılında yayınladığı “Ağlama Gözbebeğim” albümü ise kariyerinin en dikkat çeken parçalarına imza atmıştı.

ETİKETLER
#sağlık durumu
#müzik
#yoğun bakım
#diyabet
#Ömer Danış
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.