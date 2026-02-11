Yoğun bakıma kaldırılan şarkıcı Ömer Danış'tan yeni haber

Çekerim Giderim, Manolya, Çekerim Giderim ve Alacağım gibi şarkılarla tanınan 57 yaşındaki Ömer Danış, diyabet nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ömer Danış'tan sevindiren haber geldi.

ÖMER DANIŞ'TAN SEVİNDİREN HABER

Diyabet nedeniyle bir süredir tedavi gören müzik yorumcusu ve bestecisi olan Ömer Danış, iki gün önce yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Sağlık durumu iyiye giden ve yoğun bakımdan normal odaya alınan Ömer Danış, sevenlerine müjdeli haberi verdi. Sosyal medya üzerinden sevenlerine seslenen Ömer Danış, son sağlık durumunu paylaştı.

Ömer Danış yaptığı paylaşımda, "Merhaba arkadaşlar, ben şu an da yoğun bakımdan çıktım. Sağlığım gayet iyi, daha da iyi olacağım inşallah" ifadelerini kullandı.

ÖMER DANIŞ KİMDİR?

1968 yılında Elazığ doğumlu Ömer Danış, "Köyümün Yağmurları" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı. 2001 yılında yayınladığı “Ağlama Gözbebeğim” albümü ise kariyerinin en dikkat çeken parçalarına imza atmıştı.