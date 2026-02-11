Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hakan Peker'den emeklilik açıklaması! Maaşını ilk kez açıkladı

90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcısı Hakan Peker, katıldığı programda emeklilik süreci ve aldığı maaş hakkında açıklamalarıyla dikkat çekti. Emekliliğin kendisini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini belirten Peker, aylık emekli maaşının 20 bin lira olduğunu açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakan Peker'den emeklilik açıklaması! Maaşını ilk kez açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 09:41

Karam, Kelimeler Yetmez, Bir Efsane gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran ünlü , katıldığı bir televizyon programında süreci ve aldığı maaşla ilgili konuştu. 65 yaşındaki Hakan Peker, emekliliğin kendisini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini belirtti.

HAKAN PEKER'DEN EMEKLİLİK İTİTRAFI

Emekli psikolojisine girmemek adına uzun süre direndiğini belirten Peker, "Devlet beni emekli yaptı" diyerek süreci özetledi. Emekliliğin kendisini hayattan koparılmış gibi hissettirdiğini ifade eden sanatçı, bu ruh haline girmemek için sigorta primlerini bile kasten geç ödediğini itiraf etti.

Hakan Peker'den emeklilik açıklaması! Maaşını ilk kez açıkladı

HAKAN PEKER MAAŞINI İLK KEZ AÇIKLADI

Emeklilikten kaçışının artık mümkün olmadığını ve sonunda bu statüye geçtiğini söyleyen 90'ların ünlü ismi, aldığı maaşı da saklamadı. Peker, "Maaşım da var, 20 bin lira alıyorum" diyerek aylık emekli gelirini açıkladı. Peker'in emekliliği "devletin artık senden bir beklentisi kalmaması" olarak tanımlaması, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Hakan Peker'den emeklilik açıklaması! Maaşını ilk kez açıkladı

HAKAN PEKER KAÇ YAŞINDA?

5 Şubat 1961 doğumlu Hakan Peker, 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda birinci oldu. . Bir Efsane ismini taşıyan albümle aynı ismi taşıyan çıkış şarkısı hit oldu. 1990 yılında çıkardığı Camdan Cama adlı albümüyse sanatçıya istediği başarıyı ve ünü getirdi.

Hakan Peker'den emeklilik açıklaması! Maaşını ilk kez açıkladı

1995 yılında çıkardığı Ateşini Yolla albümündeki klip şarkılarının yönetmenliklerini de üstlenen Peker, 1998 yılında Dünden Bugüne Hakan Peker adlı toplama albümünde hit şarkılarının yeni düzenlemelerine yer verdi.

ETİKETLER
#emeklilik
#maaş
#şarkıcı
#hakan peker
#90lar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.