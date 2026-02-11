Hakan Peker'den emeklilik açıklaması! Maaşını ilk kez açıkladı

Karam, Kelimeler Yetmez, Bir Efsane gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Hakan Peker, katıldığı bir televizyon programında emeklilik süreci ve aldığı maaşla ilgili konuştu. 65 yaşındaki Hakan Peker, emekliliğin kendisini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini belirtti.

HAKAN PEKER'DEN EMEKLİLİK İTİTRAFI

Emekli psikolojisine girmemek adına uzun süre direndiğini belirten Peker, "Devlet beni emekli yaptı" diyerek süreci özetledi. Emekliliğin kendisini hayattan koparılmış gibi hissettirdiğini ifade eden sanatçı, bu ruh haline girmemek için sigorta primlerini bile kasten geç ödediğini itiraf etti.

HAKAN PEKER MAAŞINI İLK KEZ AÇIKLADI

Emeklilikten kaçışının artık mümkün olmadığını ve sonunda bu statüye geçtiğini söyleyen 90'ların ünlü ismi, aldığı maaşı da saklamadı. Peker, "Maaşım da var, 20 bin lira alıyorum" diyerek aylık emekli gelirini açıkladı. Peker'in emekliliği "devletin artık senden bir beklentisi kalmaması" olarak tanımlaması, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

HAKAN PEKER KAÇ YAŞINDA?

5 Şubat 1961 doğumlu Hakan Peker, 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda birinci oldu. . Bir Efsane ismini taşıyan albümle aynı ismi taşıyan çıkış şarkısı hit oldu. 1990 yılında çıkardığı Camdan Cama adlı albümüyse sanatçıya istediği başarıyı ve ünü getirdi.

1995 yılında çıkardığı Ateşini Yolla albümündeki klip şarkılarının yönetmenliklerini de üstlenen Peker, 1998 yılında Dünden Bugüne Hakan Peker adlı toplama albümünde hit şarkılarının yeni düzenlemelerine yer verdi.