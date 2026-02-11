Kategoriler
İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın kıyafeti üzerinden hakaret ettiği Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Grup toplantısında büyük bir coşkuyla karşılanan Güneş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile sohbet etti. Yaşanan skandalla ilgili konuşan Güneş, "Milletin gururuna dokundu. İnsanlar çok üzüldü. Böyle bir cümle kurulur mu? Sanki biz burada yokmuşuz Sanki bu topraklarda değilmişiz gibi bir tablo çizildi" dedi.