Maduro sonrası Venezuela'da yeni dönem! Rodriguez yemin etti

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri tarafından alıkonulması üzerine boşalan koltuğun yeni ismi belli oldu. Ülkenin içinde bulunduğu bu olağanüstü dönemde geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirilen mevcut Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela Meclisi'nde düzenlenen törenle resmen yemin ederek görevine başladı.

Rodriguez, Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirilmişti.

