Venezuela devrik lideri Maduro ve eşi Cilia Flores mahkeme binasına böyle götürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen saldırıda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores alıkondu. Maduro, bugün Federal Mahkeme'de hakim karşısına çıkacak. Maduro'yu taşıyan konvoy, Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden ayrıldı. Bu esnada Maduro'nun yürürken topallaması dikkatlerden kaçmadı.

Maduro'nun mahkemeye götürülürken önce zırhlı araca, sonra da helikoptere bindirildiği görüldü. Maduro'nun eşi Cilia Flores de eşiyle birlikte helikoptere bindirildi.

MADURO DAVASI 20.00'DE BAŞLAYACAK

Tüm bu görüntüler dakika dakika canlı yayınlandı. Maduro ve eşi dakikalar önce adliye binasına giriş yaptı. Venezuela'nın devrik liderinin bugün TSİ 20.00'de mahkemeye çıkarak ifade vermesi bekleniyor.

İlk duruşma kapsamında öncelikle Maduro ve eşine yöneltilen suçlamalar yüzlerine okunacak. Sanıklara hakları belirtilecek. Avukat durumu netleşecek. Tutukluluk/kefalet konusu ele alınacak ve bir sonraki duruşma tarihi belirlenecek.

MADURO VE EŞİNE KARŞI SUÇLAMALAR NELER?

ABD'li savcıların Maduro'ya yönelttiği suçlamalar arasında "ABD'ye binlerce ton kokainin sokulmasına neden olan uyuşturucu kaçakçılığında rol oynama ve bu yolla kendisini, ailesini ve Venezuela hükümetinin üst kademesini zenginleştirme" bulunuyor.

Maduro'nun eşi Cilia Flores ise iddianameye göre "büyük ölçekli bir uyuşturucu kaçakçısı ile Venezuela Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Ofisi'nin direktörü arasında görüşmeye aracılık etmekle ve bu süreçte yüz binlerce dolar rüşvet almak"la suçlanıyor.

İDDİANAMEDE 6 SANIK BULUNUYOR

Öte yandan iddianame, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi tarafından cumartesi günü kamuoyuna açıklanmıştı.

Açıklama, Maduro ve Flores'in, gece saatlerinde düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınarak ABD'ye getirilmelerinin hemen ardından yapılmıştı.

İddianamede toplam altı sanık yer alıyor. Bunlar arasında Maduro, eşi Flores, Maduro'nun oğlu Nicolas Ernesto Maduro ve Venezuela yönetimiyle bağlantılı dört kişi daha bulunuyor.