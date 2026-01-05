Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'da yaşananlar için kritik açıklama: 'Trump'a ilettik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni yılın ilk Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamalarına 2026 yılına dair iyilik temennileriyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları....

Özellikle geçen hafta DEAŞ'lıların hayattan kopardığı 3 emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yeni yılın ilk günlerinde şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 86 milyon insanımızla büyük bir aileyiz. Ankara'daki, Adıyaman'daki, Diyarbakır'daki, Bursa'daki ve diğer tüm yerlerdeki tüm vatandaşlarımız canımızdan bir parçadır.

"TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYANLARIN İSTEDİĞİ DEVLETİMİZDİR"

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif'in satırlarından dökülen pusulamızdır.: "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez."

Bizi birbirimize düşürmek isteyenler daima olmuştur ve olacaktır. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Akif'in "Tefrika yakar, öldürür" ikazını zihnimizin bir tarafında tutacağız. Türkiye'nin huzuru ve güvenliği söz konusu olunca birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz. Mehmet Akif'in Kastamonu Nasrullah Cami'de verdiği vaazın bir bölümünü genç arkadaşlarım dikkatine getirmekte fayda görüyorum. Şöyle sesleniyor: "Milletler topla, tüfekle, zırhlı ordularla, tayyarelerle yıkılmıyor ve yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki rabıtalar çözülerek herkes kendi başının derdine, kendi havasına, kendi menfaatini temin etmek sevdasına düştüğü zaman yıkılır. Düşmanlarımızın istediği başımızdır, devletimizdir." Türkiye'ye parmak sallayanların bizden istediği devletimizdir.

"TERÖR BELASI TÜRKİYE'NİN AYAĞINDA PRANGA"

Her kim ortak değerlerimizi hedef alıyorsa Türk milletinin dostu değil, hasmıdır. On yıllardır farklı biçimleriyle mücadele ettiğimiz terör belası emperyalist bir prangadır. Terörün olmadığı bölgedeki kazanımlara odaklanarak bu hedefimize ulaşacağız.

Her kim ne adına olursa olsun milli mutabakat ruhuna zarar verecek bir yapı içindeyse Türkiye milletinin dostu değil yeminli bir hasımdır. Türk ve Türkiye düşmanlarının sinsi tuzaklarına düşmeyeceğiz.

On yıllardır mücadele ettiğimiz terör belası, Türkiye'nin ayağına vurulmuş emperyalist bir prangadır.

Ana muhalefetin başındaki zat gibi muhataplarımızla 5 dakika görüşmek için yalvarmıyoruz her yerde dik duruyoruz.

Tek bildikleri ak dediğimize kara; doğru bildiğimize yanlış demek. Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet turları düzenleyenler bunlardır. Kendi ülkelerine müdahaleyi tebrik sırasına girenler bunlardır.

Muhalefet iktidar yıpransın da Türkiye'ye ne olursa olsun düşüncesiyle hareket edemez. Ülkemizden 11 bin kilometre ötede Türkiye ile yakın dostluk olan ülkede müessif bir hadise yaşanıyor. CHP Genel Başkanının aklına ilk gelen bize sataşmak oluyor. Çeşitli fotoğraflarla bize mesaj veriyor. Bu patolojik bir ruh halinin işareti değilse nedir? Siyasette kutuplaşmayı bu provokatif üslupla mı azaltacaksınız?

Bizim üzerimizde 86 milyonun hakkı var. venezule meselesinde hem Türkiye hem Venezuela halkı için en doğrusu en iyisi neyse onu yapmanın gayretindeyiz. İki dost ülke olarak zor günlerimizde dayanışma içinde olmaya önem verdik. Uluslar arası hukukun çiğnenmesi riskli adımlardır. Hukukun gücü yerine gücün hukukunun egemen olduğu yerlerde kaos eksik olmaz. Kurallara dayalı sistem korunmalıdır. Venezuela vakasını toplantımızda enine boyuna değerlendirdik.

ABD Başkanı Trump ile görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik.