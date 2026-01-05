Üniversite öğrencilerinin burs ve öğrenim kredileri zamlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği öğrenim kredisi ve burs miktarlarına yapılacak zam oranı belli oldu. 2026 yılı KYK burs/kredi desteğine yüzde 33 zam oranını Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

2026 YILI BURS VE KREDİ NE KADAR OLDU_

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yapılan zammı şu şekilde açıkladı: "2025 yılında burs ve öğrenim kredisi kapsamında; lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibarıyla bu rakamları yüzde 33 oranında artırarak; lisans öğrencilerimiz için 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimiz için 8 bin liraya, doktora öğrencilerimiz için 12 bin liraya yükseltiyoruz."

ÖĞRENCİLER ZAMLI BURS/KREDİYİ NE ZAMAN ALABİLECEK?

Yükseltilen burs/krediler, 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacak. Ocak ayının 6’sı ile 10’u arasında öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs/krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek.