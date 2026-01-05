Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Banu İriç

Üniversite öğrencilerinin burs ve öğrenim kredileri zamlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversite öğrencilerine verilen kredi ve burs miktarına yapılan zammı açıkladı. 2026 yılında KYK öğrenim kredisi ve burs miktarları belli oldu. İşte ödenecek tutarlar...

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği öğrenim kredisi ve burs miktarlarına yapılacak zam oranı belli oldu. 2026 yılı KYK burs/kredi desteğine yüzde 33 zam oranını Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

2026 YILI BURS VE KREDİ NE KADAR OLDU

2026 YILI BURS VE KREDİ NE KADAR OLDU_

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yapılan zammı şu şekilde açıkladı: "2025 yılında burs ve öğrenim kredisi kapsamında; lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibarıyla bu rakamları yüzde 33 oranında artırarak; lisans öğrencilerimiz için 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimiz için 8 bin liraya, doktora öğrencilerimiz için 12 bin liraya yükseltiyoruz."

ÖĞRENCİLER ZAMLI BURS/KREDİYİ NE ZAMAN ALABİLECEK?

ÖĞRENCİLER ZAMLI BURS/KREDİYİ NE ZAMAN ALABİLECEK?

Yükseltilen burs/krediler, 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacak. Ocak ayının 6’sı ile 10’u arasında öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs/krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek.

