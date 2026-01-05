Polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu... İşte kalem kalem zamlı 2026 memur maaşları

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler emekli ve memur maşlarına çevrilmişti.

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından bu oranlar da netleşmiş oldu.

Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 18,60 oranında zam yapılacak.

SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 12,19 oranında zam yapılacak.

Memurların maaşlarına, oluşan enflasyon farkının yanı sıra yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı ve 1.000 TL’lik taban aylık ilavesi de eklenecek. Gözler şimdi meslek meslek yeni maaş hesaplarına çevrildi.

Polis, öğretmen, doktor ve hemşirelerin alacağı zam oranları ve güncel maaşlar tek tek hesaplandı.

İşte son verilere göre ortaya çıkan zamlı maaş rakamları: