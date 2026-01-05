Menü Kapat
14°
Polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu... İşte kalem kalem zamlı 2026 memur maaşları

Ocak 05, 2026 11:10
1
Polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu... İşte kalem kalem zamlı 2026 memur maaşları

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler emekli ve memur maşlarına çevrilmişti. 

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından bu oranlar da netleşmiş oldu. 

Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 18,60 oranında zam yapılacak.
SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 12,19 oranında zam yapılacak.

Memurların maaşlarına, oluşan enflasyon farkının yanı sıra yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı ve 1.000 TL’lik taban aylık ilavesi de eklenecek. Gözler şimdi meslek meslek yeni maaş hesaplarına çevrildi. 

Polis, öğretmen, doktor ve hemşirelerin alacağı zam oranları ve güncel maaşlar tek tek hesaplandı.

İşte son verilere göre ortaya çıkan zamlı maaş rakamları: 

2
zamlı memur maaşları 2026

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)
Derece: 1/4
Temmuz–Aralık 2025: 76.659 TL
Ocak–Haziran 2026: 94.384 TL

3
Memur (Üniversite Mezunu)
Derece: 9/1
Temmuz–Aralık 2025: 52.617 TL
Ocak–Haziran 2026: 64.397 TL

Memur (Üniversite Mezunu)
Derece: 9/1
Temmuz–Aralık 2025: 52.617 TL
Ocak–Haziran 2026: 64.397 TL

4
• Uzman Öğretmen
    Derece: 1/4
    Temmuz–Aralık 2025: 67.766 TL
    Ocak–Haziran 2026: 81.219 TL

  • Uzman Öğretmen
    Derece: 1/4
    Temmuz–Aralık 2025: 67.766 TL
    Ocak–Haziran 2026: 81.219 TL

     

5
• Öğretmen
    Derece: 1/4
    Temmuz–Aralık 2025: 61.146 TL
    Ocak–Haziran 2026: 73.368 TL

  • Öğretmen
    Derece: 1/4
    Temmuz–Aralık 2025: 61.146 TL
    Ocak–Haziran 2026: 73.368 TL

     

6
• Başkomiser
    Derece: 3/1
    Temmuz–Aralık 2025: 74.490 TL
    Ocak–Haziran 2026: 89.214 TL

  • Başkomiser
    Derece: 3/1
    Temmuz–Aralık 2025: 74.490 TL
    Ocak–Haziran 2026: 89.214 TL

     

7
polis memuru maaşları

  • Polis Memuru
    Derece: 8/1
    Temmuz–Aralık 2025: 68.084 TL
    Ocak–Haziran 2026: 81.617 TL

     

8
uzman doktor maaşları

  • Uzman Doktor
    Derece: 1/4
    Temmuz–Aralık 2025: 126.119 TL
    Ocak–Haziran 2026: 150.426 TL

     

9
hemşire maaşları

  • Hemşire (Üniversite Mezunu)
    Derece: 5/1
    Temmuz–Aralık 2025: 61.759 TL
    Ocak–Haziran 2026: 74.770 TL

     

10
• Mühendis
    Derece: 1/4
    Temmuz–Aralık 2025: 78.200 TL
    Ocak–Haziran 2026: 96.211 TL

  • Mühendis
    Derece: 1/4
    Temmuz–Aralık 2025: 78.200 TL
    Ocak–Haziran 2026: 96.211 TL
  •  

11
• Teknisyen (Lise Mezunu)
    Derece: 11/1
    Temmuz–Aralık 2025: 54.547 TL
    Ocak–Haziran 2026: 66.870 TL

  • Teknisyen (Lise Mezunu)
    Derece: 11/1
    Temmuz–Aralık 2025: 54.547 TL
    Ocak–Haziran 2026: 66.870 TL
  •  

12
• Profesör
    Derece: 1/4
    Temmuz–Aralık 2025: 111.348 TL
    Ocak–Haziran 2026: 135.089 TL

  • Profesör
    Derece: 1/4
    Temmuz–Aralık 2025: 111.348 TL
    Ocak–Haziran 2026: 135.089 TL

13
• Araştırma Görevlisi
    Derece: 7/1
    Temmuz–Aralık 2025: 73.792 TL
    Ocak–Haziran 2026: 90.568 TL

  • Araştırma Görevlisi
    Derece: 7/1
    Temmuz–Aralık 2025: 73.792 TL
    Ocak–Haziran 2026: 90.568 TL

     

14
• Vaiz
    Derece: 1/4
    Temmuz–Aralık 2025: 63.916 TL
    Ocak–Haziran 2026: 76.653 TL

  • Vaiz
    Derece: 1/4
    Temmuz–Aralık 2025: 63.916 TL
    Ocak–Haziran 2026: 76.653 TL

     

15
Avukat
Derece: 1/4
Temmuz–Aralık 2025: 73.515 TL
Ocak–Haziran 2026: 90.000 TL

Avukat
Derece: 1/4
Temmuz–Aralık 2025: 73.515 TL
Ocak–Haziran 2026: 90.000 TL

