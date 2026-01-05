Polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu... İşte kalem kalem zamlı 2026 memur maaşları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler emekli ve memur maşlarına çevrilmişti.
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından bu oranlar da netleşmiş oldu.
Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 18,60 oranında zam yapılacak.
SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 12,19 oranında zam yapılacak.
Memurların maaşlarına, oluşan enflasyon farkının yanı sıra yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı ve 1.000 TL’lik taban aylık ilavesi de eklenecek. Gözler şimdi meslek meslek yeni maaş hesaplarına çevrildi.
Polis, öğretmen, doktor ve hemşirelerin alacağı zam oranları ve güncel maaşlar tek tek hesaplandı.
İşte son verilere göre ortaya çıkan zamlı maaş rakamları:
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)
Derece: 1/4
Temmuz–Aralık 2025: 76.659 TL
Ocak–Haziran 2026: 94.384 TL
Memur (Üniversite Mezunu)
Derece: 9/1
Temmuz–Aralık 2025: 52.617 TL
Ocak–Haziran 2026: 64.397 TL
Uzman Öğretmen
Derece: 1/4
Temmuz–Aralık 2025: 67.766 TL
Ocak–Haziran 2026: 81.219 TL
Öğretmen
Derece: 1/4
Temmuz–Aralık 2025: 61.146 TL
Ocak–Haziran 2026: 73.368 TL
Başkomiser
Derece: 3/1
Temmuz–Aralık 2025: 74.490 TL
Ocak–Haziran 2026: 89.214 TL
Polis Memuru
Derece: 8/1
Temmuz–Aralık 2025: 68.084 TL
Ocak–Haziran 2026: 81.617 TL
Uzman Doktor
Derece: 1/4
Temmuz–Aralık 2025: 126.119 TL
Ocak–Haziran 2026: 150.426 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu)
Derece: 5/1
Temmuz–Aralık 2025: 61.759 TL
Ocak–Haziran 2026: 74.770 TL
Araştırma Görevlisi
Derece: 7/1
Temmuz–Aralık 2025: 73.792 TL
Ocak–Haziran 2026: 90.568 TL
Vaiz
Derece: 1/4
Temmuz–Aralık 2025: 63.916 TL
Ocak–Haziran 2026: 76.653 TL
Avukat
Derece: 1/4
Temmuz–Aralık 2025: 73.515 TL
Ocak–Haziran 2026: 90.000 TL