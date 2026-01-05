Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten ‘çıkış’ uyarısı

Kategoriler
‘Venezuela krizi’ altının yönünü 2026’da yukarı doğru çevirirken Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, aralık ayı enflasyonunun açıklandığı sıralarda Youtube’dan haftalık canlı yayınını yaparak altınla ilgili öngörülerini paylaştı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş’in tahminleri şöyle:
HERKESİN KEYFİ YERİNDE
“2026 yılı genel itibariyle bir jeopolitik gerilim, bir manipülasyon yılı, bir belirsiz yıl.
Burada bir operasyon bile yok yani orada Maduro'yu bildiğin eliyle teslim ettiler.
Bir operasyon yok, bir savaş yok, bir şey yok, hiçbir şey yok yani herkes keyfine bakmaya devam ediyor.
YÜKSELİŞİN SEBEBİ VENEZUELA DEĞİL
Çin, Rusya, Amerika kendi aralarında anlaşmış, bir anlaşmazlık yok gibi adama aldılar, kelepçelediler, kafasını maskeye geçirdiler.
Şimdi New York sokaklarında bildiğin gezdiriyorlar, şov yapıyorlar falan vesaire.
Dolayısıyla bu altın tarafındaki yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil.
YÜKSELİŞİN NEDENİ YENİ MÜDAHALE BEKLENTİSİ
Bu güvenli limanları olan talebin artması, piyasalar şimdi Amerika'nın veya İsrail'in İran'a müdahalesini bekliyor.
Yine Amerika'nın Meksika ve Kolombiya'yı tehdit etmesi buralara da bir müdahale bekliyor. O yüzden güvenli limanlara bir talep oldu.
ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?
Altın fiyatları, gümüş fiyatları haftaya yükselişle başladı. 4420 dolar seviyesinde.
Yılın ilk yarısını ve ikinci yarısını yine ayırıyoruz. Bu yükselişlerde beklentimiz 4800-4880 seviyesi.
Bu yükselişleri bir çıkış fırsatı olarak değerlendirenler gerçek varlıklara dönebilir.
İKİNCİ YARIDA KAZANÇ BEKLEMİYORUM
Yılın ikinci yarısında ben şahsen altın tarafında, gümüş tarafında bir yükseliş, bir kazanç falan vesaire beklemiyorum.
O yüzden ons altın tarafında 4800-4880 dolar dirence bence çıkış için uygun fiyatlar.
GRAM ALTINDA NELER OLUYOR?
Gram altın TL fiyatına bakalım. Altı bin dört yüz lira seviyesinde gram altın TL fiyatı. Burada da makas aralığının biraz daha kapalı çarşıda açıldığını gözlemliyoruz. Yine ons altın içeride gram altına yön vermeye devam ediyor.
İSLAM MEMİŞTEN ‘ALSAT’ UYARISI
Şu anda değerli metaller tarafında; alalım, satalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diye bir piyasa yok.
Fiyatına değil, miktarına odaklanacaksın.
Gerçek hamleleri yapacaksın.
Birikimlerin üzerinden alsat yapmayacaksın.
PİYASALARI MANİPÜLE EDİYORLAR
Piyasaları bilerek ve isteyerek manipüle ediyorlar.
Dünya genelinde bir ticaret kalmadı.
Ticareti bitirmek için, sermaye transferi yapmak için de kontrollü bir mekanizma var şu an karşınızda.
Ben dilediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.”