Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten ‘çıkış’ uyarısı

HERKESİN KEYFİ YERİNDE

“2026 yılı genel itibariyle bir jeopolitik gerilim, bir manipülasyon yılı, bir belirsiz yıl.



Burada bir operasyon bile yok yani orada Maduro'yu bildiğin eliyle teslim ettiler.



Bir operasyon yok, bir savaş yok, bir şey yok, hiçbir şey yok yani herkes keyfine bakmaya devam ediyor.



