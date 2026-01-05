Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten ‘çıkış’ uyarısı

Ocak 05, 2026 13:52
1
Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten ‘çıkış’ uyarısı

‘Venezuela krizi’ altının yönünü 2026’da yukarı doğru çevirirken Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, aralık ayı enflasyonunun açıklandığı sıralarda Youtube’dan haftalık canlı yayınını yaparak  altınla ilgili öngörülerini paylaştı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş’in tahminleri şöyle:

2
altın fiyatları

HERKESİN KEYFİ YERİNDE

“2026 yılı genel itibariyle bir jeopolitik gerilim, bir manipülasyon yılı, bir belirsiz yıl.

Burada bir operasyon bile yok yani orada Maduro'yu bildiğin eliyle teslim ettiler.

Bir operasyon yok, bir savaş yok, bir şey yok, hiçbir şey yok yani herkes keyfine bakmaya devam ediyor.

 

3
Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten ‘çıkış’ uyarısı

YÜKSELİŞİN SEBEBİ VENEZUELA DEĞİL

Çin, Rusya, Amerika kendi aralarında anlaşmış, bir anlaşmazlık yok gibi adama aldılar, kelepçelediler, kafasını maskeye geçirdiler.

Şimdi New York sokaklarında bildiğin gezdiriyorlar, şov yapıyorlar falan vesaire.

Dolayısıyla bu altın tarafındaki yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil.


 

4
İslam Memiş altın

YÜKSELİŞİN NEDENİ YENİ MÜDAHALE BEKLENTİSİ


Bu güvenli limanları olan talebin artması, piyasalar şimdi Amerika'nın veya İsrail'in İran'a müdahalesini bekliyor.

Yine Amerika'nın Meksika ve Kolombiya'yı tehdit etmesi buralara da bir müdahale bekliyor. O yüzden güvenli limanlara bir talep oldu.

 

5
Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten ‘çıkış’ uyarısı

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Altın fiyatları, gümüş fiyatları haftaya yükselişle başladı. 4420 dolar seviyesinde.
 

Yılın ilk yarısını ve ikinci yarısını yine ayırıyoruz. Bu yükselişlerde beklentimiz 4800-4880 seviyesi.

Bu yükselişleri bir çıkış fırsatı olarak değerlendirenler gerçek varlıklara dönebilir.

6
Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten ‘çıkış’ uyarısı

İKİNCİ YARIDA KAZANÇ BEKLEMİYORUM

Yılın ikinci yarısında ben şahsen altın tarafında, gümüş tarafında bir yükseliş, bir kazanç falan vesaire beklemiyorum.

O yüzden ons altın tarafında 4800-4880 dolar dirence bence çıkış için uygun fiyatlar.

 

7
Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten ‘çıkış’ uyarısı

GRAM ALTINDA NELER OLUYOR?

Gram altın TL fiyatına bakalım. Altı bin dört yüz lira seviyesinde gram altın TL fiyatı. Burada da makas aralığının biraz daha kapalı çarşıda açıldığını gözlemliyoruz. Yine ons altın içeride gram altına yön vermeye devam ediyor.

 

8
Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten ‘çıkış’ uyarısı

İSLAM MEMİŞTEN ‘ALSAT’ UYARISI

Şu anda değerli metaller tarafında; alalım, satalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diye bir piyasa yok.

Fiyatına değil, miktarına odaklanacaksın.

Gerçek hamleleri yapacaksın.

Birikimlerin üzerinden alsat yapmayacaksın.


 

9
İslam Memiş altın

PİYASALARI MANİPÜLE EDİYORLAR

Piyasaları bilerek ve isteyerek manipüle ediyorlar.

Dünya genelinde bir ticaret kalmadı.

Ticareti bitirmek için, sermaye transferi yapmak için de kontrollü bir mekanizma var şu an karşınızda.

Ben dilediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.”


 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.