Editor
Editor
 TGRT Haber

Süper Kupa finali nerede, ne zaman oynanacak? Yarı final maçları başladı

Süper Kupa finali nerede oynanacağı belli oldu. Ayrıca Süper Kupa finali ne zaman oynanacağı da açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararıyla 2025 Turkcell Süper Kupa organizasyonu, bu sezon ilk kez dörtlü final formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda zirve mücadelesi veren takımların bir araya geldiği organizasyonda yarı final ve final aşamaları yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor’un katılımıyla düzenlenecek Süper Kupa, farklı şehirlerde oynanacak maçlarla Ocak ayının ilk yarısında futbol gündeminin merkezinde yer alacak. İşte Süper Kupa finali tarihi ve oynanacak stat, şehir bilgileri…

Süper Kupa finali nerede, ne zaman oynanacak? Yarı final maçları başladı
Haber Merkezi
05.01.2026
05.01.2026
Türk futbolunda uzun yıllardır tek maç üzerinden oynanan Süper Kupa, 2025 organizasyonuyla birlikte yeni bir yapıya kavuştu. Dört takımın katılımıyla düzenlenecek turnuvada yarı final ve final maçlarının programı açıklandı.

Süper Kupa finali nerede, ne zaman oynanacak? Yarı final maçları başladı

SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

2025 Turkcell Süper Kupa’da yarı final karşılaşmaları iki farklı günde oynanacak. Organizasyonun ilk yarı final mücadelesi 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda yapılacak. Bu karşılaşmada Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı aynı sezonda kazanan Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede kazanan takım finale yükselen ilk ekip olacak.

Süper Kupa finali nerede, ne zaman oynanacak? Yarı final maçları başladı

İkinci yarı final maçı ise 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak. Bu maçta Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ile Süper Lig üçüncüsü Samsunspor finale çıkabilmek için sahaya çıkacak. Galatasaray’ın hem ligi hem kupayı kazanması nedeniyle organizasyona dahil edilen Samsunspor, bu karşılaşmayla birlikte Süper Kupa’da yer alma hakkı elde etmiş oldu. Yarı finallerde galip gelen iki takım, finalde kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Süper Kupa finali nerede, ne zaman oynanacak? Yarı final maçları başladı

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Yarı final maçlarının ardından Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak stat da açıklandı. Final karşılaşması İstanbul’da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Türkiye’nin en büyük statlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu, yüksek seyirci kapasitesiyle organizasyonun final maçına ev sahipliği yapacak.

Süper Kupa finali nerede, ne zaman oynanacak? Yarı final maçları başladı

Finalin İstanbul’da oynanacak olması, farklı şehirlerde düzenlenen yarı final maçlarının ardından organizasyonun son aşamasının merkezi bir noktada gerçekleştirilmesini sağlayacak. TFF tarafından belirlenen bu stat, daha önce birçok önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapmış olmasıyla biliniyor. Süper Kupa’nın yeni formatındaki ilk final, bu stadyumda oynanacak.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN 2026?

2025 Turkcell Süper Kupa finali, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak. Yarı final maçlarından galip ayrılan iki takım, bu tarihte Süper Kupa’yı kazanmak için sahaya çıkacak. Final karşılaşmasıyla birlikte yeni formatta düzenlenen ilk Süper Kupa organizasyonu tamamlanmış olacak.

#Aktüel
