Vietnam’ı Matmo Tayfunu vurdu! Ölü ve yaralılar var

Asya ülkesi Vietnam’da etksini gösteren Matmo Tayfunu felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Matmo'nun neden olduğu şiddetli yağış ve sellerde can kaybı 8'e yükselirken, 5 kişi de yaralandı.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu tarafından dün yayınlanan rapora göre, tayfun sonrası meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu 15 binden fazla ev sular altında kaldı, 400’den fazla ev ise hasar gördü.

Ayrıca 14 bin 600 hektardan fazla tarım arazisi suya gömüldü. Raporda 97 binden fazla büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanının telef olduğu belirtildi.

BAŞBAKAN AFET BÖLGESİNİ YERİNDE İNCELEDİ

Başbakan Pham Minh Chinh, dün ülkenin kuzey eyaleti Thai Nguyen’e giderek selden etkilenen bölgelerde yerinde incelemeler gerçekleştirdi ve afetzedelerle bir araya geldi. Yerel yetkililerden bilgi alan Başbakan, bölgedeki felaketin etkilerinin hızla giderilmesi için talimatlarda bulundu.

Chinh afet bölgesinde yaptığı açıklamada, "Parti, devlet, ordu ve emniyet güçleri, özellikle zor zamanlarda her zaman halkın yanındadır" diyerek halkın güvenliğinin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

Başbakan, bölgedeki yetkililere can güvenliğini korumanın öncelikli olması gerektiğini hatırlatarak, riskli bölgelerde yaşayanların tahliye edilmesi ve gerekirse helikopterler dahil tüm imkanların kullanılarak vatandaşlara gıda, su ve temel ihtiyaçların ulaştırılması talimatı verdi.

SON YILLARIN EN YIKICI YAĞMUR SEZONU

Son yılların en yıkıcı yağmur sezonunu geçiren Vietnam, Ağustos ayından bu yana Kajiki, Ragasa ve Bualoi tayfunları gibi bir dizi tropikal fırtınadan etkilendi.

Meteoroloji uzmanları, küresel ısınmanın tropikal fırtınaları daha güçlü ve yağışlı hale getirdiğini, bu nedenle son yıllarda Güneydoğu Asya genelinde yağış düzenlerinin değiştiğini belirtiyor.

Vietnam genelinde Çarşamba günü yağışlar dururken, alçak bölgeler için hafta sonuna kadar süreceği tahmin edilen sel uyarıları devam ediyor.