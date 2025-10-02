Menü Kapat
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Bualoi Tayfunu nedeniyle bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı alarma geçirdi!

Güneydoğu Asya bölgesinde Bualoi Tayfunu’nun neden olduğu bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi raporunda, muson yağışlarının devam ettiği Tayland’da son günlerde etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel, su taşkınları ve toprak kaymalarından toplam 17 ilde 82 bin hanenin ve 270 binden fazla kişinin etkilendiği bildirildi.

02.10.2025
02.10.2025
saat ikonu 00:29

Bualoi Tayfunu’nun neden olduğu ve heyelanlar sebebiyle ’da 8’e ulaştı. ’da 26 kişinin, 'de de 19 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen afetlerde hayatını kaybeden kişilerin sayısının 8’e yükseldiği belirtildi.

Tayland Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Siripong Angkasakulkiat, Çarşamba açıklamasında, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul’un sel durumunu yakından takip ettiğini ve eyalet yetkililerine acil durumlar öncesinde, sırasında ve sonrasında hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini söyledi. Ayrıca, afetlerde etkilenen haneler için hasar tespit çalışmalarının ve yardım önlemlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Bualoi Tayfunu nedeniyle bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı alarma geçirdi!

YAĞIŞLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Tayland Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, ani sel ile toprak kaymalarının yaşanabileceği belirtilirken, Filipinler üzerinde oluşmakta olan bir alçak basınç sisteminin önümüzdeki günlerde Tayland'ın kuzey ve kuzeydoğu bölgelerine ek yağışlar getirebileceği kaydedildi.

