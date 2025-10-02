Bualoi Tayfunu nedeniyle bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı alarma geçirdi!

Bualoi Tayfunu’nun neden olduğu sel ve heyelanlar sebebiyle Tayland’da can kaybı 8’e ulaştı. Vietnam’da 26 kişinin, Filipinler'de de 19 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen afetlerde hayatını kaybeden kişilerin sayısının 8’e yükseldiği belirtildi.

Tayland Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Siripong Angkasakulkiat, Çarşamba açıklamasında, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul’un sel durumunu yakından takip ettiğini ve eyalet yetkililerine acil durumlar öncesinde, sırasında ve sonrasında hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini söyledi. Ayrıca, afetlerde etkilenen haneler için hasar tespit çalışmalarının ve yardım önlemlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

YAĞIŞLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Tayland Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, ani sel ile toprak kaymalarının yaşanabileceği belirtilirken, Filipinler üzerinde oluşmakta olan bir alçak basınç sisteminin önümüzdeki günlerde Tayland'ın kuzey ve kuzeydoğu bölgelerine ek yağışlar getirebileceği kaydedildi.