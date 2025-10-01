Menü Kapat
Canlı Yayın
 Selahattin Demirel

Trump'tan Çin hamlesi! Tarih verip o üreticileri hatırlattı

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşeceğini duyurarak görüşme için ilerideki 4 haftayı işaret etti. Trump'ın açıklamasında çiftçilerle ilgili bir detay da dikkat çekti.

Trump'tan Çin hamlesi! Tarih verip o üreticileri hatırlattı
IHA
01.10.2025
01.10.2025
ABD Başkanı , Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşeceğini açıkladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine değinirken, ABD’li çiftçilerinin ekonomik durumlarına da dikkat çekti.

"ÇİFTÇİLER OLUMSUZ ETKİLENİYOR"

ABD Başkanı, "Çin’in sadece ‘müzakere’ nedenleriyle satın alım yapmaması nedeniyle ülkemizdeki soya fasulyesi çiftçileri olumsuz etkileniyor. Gümrük vergileri sayesinde o kadar çok para kazandık ki bu paranın küçük bir kısmını çiftçilerimize yardım etmek için kullanacağız. Çiftçilerimizi asla yüz üstü bırakmayacağım.

Trump'tan Çin hamlesi! Tarih verip o üreticileri hatırlattı

"UYKUCU JOE BIDEN YÜRÜRLÜĞE KOYMADI"

Uykucu eski ABD Başkanı Joe Biden, Çin’in başta soya fasulyesi olmak üzere milyarlarca dolarlık ürünümüzü satın alacağı anlaşmayı yürürlüğe koymadı. Ama her şey çok iyi bir şekilde sonuçlanacak. Önümüzdeki 4 hafta içinde Başkan Xi ile görüşeceğim ve soya fasulyeleri görüşmemizin önemli başlıklarından biri olacak. Soya fasulyesini ve diğer tarım ürünlerini yeniden büyük yapacağız" dedi.

