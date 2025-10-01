Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump kararnameye imza attı! ABD, Katar'ı güvenceye aldı: 'Misilleme yapılacak'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar'a düzenlediği hava saldırısı sonrasında harekete geçti. Trump, Katar'a güvenlik sağlamak için başkanlık kararnamesi imzaladı. İşte kararnamenin detayları...

Trump kararnameye imza attı! ABD, Katar'ı güvenceye aldı: 'Misilleme yapılacak'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 17:01

geçen ay 'a dünya çapında tepki çeken bir hava saldırısı düzenledi. sonrası Katar'a tekrar saldırı düzenlenmemesi için Başkanı harekete geçti. Trump, misilleme amaçlı askeri müdahale de dahil olmak üzere, ülkeyi güvence altına almayı taahhüt eden bir kararnameye imza attı.

Emre göre, böyle bir saldırı durumunda ABD, barışı yeniden tesis etmek için diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri tedbirler de dahil olmak üzere tüm yasal ve uygun tedbirleri alacak.

Emir ayrıca, bu tür durumlarda, ABD Savaş Bakanı ve Dışişleri Bakanı'na Katar ile ortak planlama yapmaları ve diğer müttefiklerle yardım çalışmalarını koordine etmeleri talimatını da içeriyor.

Trump kararnameye imza attı! ABD, Katar'ı güvenceye aldı: 'Misilleme yapılacak'

İSRAİL'İN DOHA'YA DÜZENLEDİĞİ SALDIRI

İsrail, Katar'a düzenlediği saldırıda Gazze'ye yönelik ABD ateşkes teklifini istişare etmek için başkent Doha'da bulunan liderlerini hedef aldığını belirtmişti.

Saldırıda, Filistinli grubun ekibinden birkaç kişi hayatını kaybetti, ancak liderler ölmedi. Saldırıda ayrıca bir Katar güvenlik görevlisi de yaşamını yitirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin , pazartesi günü, ABD Başkanı Trump ile görüşmesi sürerken Katar'dan özür diledi. Trump, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi bu görüşme sırasında aradı ve ortak telefon görüşmesinde Netanyanu özür diledi. ABD, İsrail ve Katar arasında üçlü bir mekanizma kurulması da bu toplantı sırasında karara bağlandı.

Trump kararnameye imza attı! ABD, Katar'ı güvenceye aldı: 'Misilleme yapılacak'
