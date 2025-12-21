Avrupa’da bir ilk: Tamamen yerli pil üretildi

HER PARÇASI BİRLEŞİK KRALLIK MENŞELİ

18650 form faktöründe tasarlanan batarya hücresi, Batri ve Swansea Üniversitesi’nin geliştirdiği özgün kimyaları bir araya getiriyor. Hücrede kullanılan en dikkat çekici unsurlardan biri ise Galler kömüründen elde edilen kompozit karbon. Anot ve katot dahil olmak üzere tüm temel bileşenlerin Birleşik Krallık’ta üretilmiş olması, yerli ve bağımsız bir tedarik zinciri açısından önemli bir eşik olarak görülüyor.