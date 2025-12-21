Avrupa’da bir ilk: Tamamen yerli pil üretildi

Kategoriler
Avrupa’da tamamen yerli bileşenlerle üretilen ilk sodyum-iyon batarya hücresi, Birleşik Krallık’ta hayata geçirilen dikkat çekici bir iş birliğinin ürünü oldu. Batarya teknolojileri alanında faaliyet gösteren Batri ile Swansea Üniversitesi’nden araştırmacılar, tümü Birleşik Krallık kaynaklı malzemeler kullanarak yeni bir silindirik sodyum-iyon hücre geliştirdi. Ortaya çıkan bu hücre, türünün Avrupa’daki ilk örneği olarak gösteriliyor.
18650 form faktöründe tasarlanan batarya hücresi, Batri ve Swansea Üniversitesi’nin geliştirdiği özgün kimyaları bir araya getiriyor. Hücrede kullanılan en dikkat çekici unsurlardan biri ise Galler kömüründen elde edilen kompozit karbon. Anot ve katot dahil olmak üzere tüm temel bileşenlerin Birleşik Krallık’ta üretilmiş olması, yerli ve bağımsız bir tedarik zinciri açısından önemli bir eşik olarak görülüyor.
Çalışma, Birleşik Krallık’ın batarya araştırmalarını destekleyen Faraday Institution tarafından sağlanan fonla yürütüldü. Bu destek; hücrenin geliştirilmesi, test süreçleri ve yerli malzemelerin ticari silindirik batarya formatına entegrasyonu aşamalarında belirleyici oldu. Batri, şu anda daha fazla hücrenin üretim sürecinde olduğunu ve Galler’de hem malzeme üretim kapasitesini hem de şirket içi hücre üretim yetkinliğini büyütmeyi planladığını duyurdu.
Geliştirilen sodyum-iyon hücrelerin günlük hayatta kullanılabilir çözümlere dönüşmesi için Batri, AceOn Group gibi iş ortaklarıyla birlikte çalışıyor. Hedef, bu hücrelerin değiştirilebilir batarya paketlerine ve özel enerji sistemlerine entegre edilmesi. AceOn Group CEO’su Mark Thompson’a göre bu atılım, kurşun-asit bataryalara ve giriş seviyesi lityum çözümlere kıyasla daha güvenli ve dayanıklı bir alternatifin önünü açabilir.