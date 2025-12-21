Menü Kapat
Son seçim anketi! İki lider arasında 35 puan fark

Aralık 21, 2025 10:19
1
Son seçim anketi! İki lider arasında 35 puan fark

HBS Araştırma Şirketi’nin Aralık ayında Türkiye genelinde yaptığı çalışmada, “Aşağıdaki isimlerden hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi. Yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen ankete 3 bin kişi katıldı. İşte son seçim anketinden sonuçlara yansıyanlar ve tüm rakamlar...

 

2
Son seçim anketi! İki lider arasında 35 puan fark

HBS Araştırma Şirketi’nin Aralık ayında gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi Araştırması sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 3 bin kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan çalışmada, seçmenlere Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tercihleri soruldu.

3
Son seçim anketi! İki lider arasında 35 puan fark

Araştırma sonuçlarına göre, ankete katılanların %37,7’si Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verirken, %30,9’u Mansur Yavaş, %19,8’i Ekrem İmamoğlu dedi. Diğer isimler ise daha düşük oranlarda tercih edildi.

4
Son seçim anketi! İki lider arasında 35 puan fark

Ankette Fatih Erbakan %3,0, Ümit Özdağ %2,9, Özgür Özel %2,3, Mustafa Sarıgül %1,8 oranında destek alırken, %1,6’lık kesim “diğer” seçeneğini işaretledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki oy oranlarındaki fark dikkat çekti. 

İşte “Aşağıdaki isimlerden hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?” sorusuna seçmenlerin verdiği yanıtlar...

 

5
Son seçim anketi! İki lider arasında 35 puan fark

Katılımcı tercihleri (%):

  • Recep Tayyip Erdoğan: %37,7

  • Mansur Yavaş: %30,9

     

6
Son seçim anketi! İki lider arasında 35 puan fark

  • Ekrem İmamoğlu: %19,8
  • Fatih Erbakan: %3,0

  • Ümit Özdağ: %2,9

     

7
Son seçim anketi! İki lider arasında 35 puan fark

  • Özgür Özel: %2,3
  • Yavuz Ağıralioglu: %1,8
  • Diğer: %1,6

     

8
Son seçim anketi! İki lider arasında 35 puan fark

KÜNYE 

  • Araştırma şirketi: HBS Araştırma
  • Araştırma adı: Türkiye Gündemi Araştırması
  • Saha tarihi: Aralık
  • Örneklem: 3.000 kişi
  • Kapsam: Türkiye geneli
  • Yöntem: Yüz yüze görüşme

9
Son seçim anketi! İki lider arasında 35 puan fark

Şirketin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı anket görseli (1)

10
Son seçim anketi! İki lider arasında 35 puan fark

Şirketin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı anket görseli (2)

