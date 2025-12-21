Son seçim anketi! İki lider arasında 35 puan fark

Kategoriler
HBS Araştırma Şirketi’nin Aralık ayında Türkiye genelinde yaptığı çalışmada, “Aşağıdaki isimlerden hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi. Yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen ankete 3 bin kişi katıldı. İşte son seçim anketinden sonuçlara yansıyanlar ve tüm rakamlar...
HBS Araştırma Şirketi’nin Aralık ayında gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi Araştırması sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 3 bin kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan çalışmada, seçmenlere Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tercihleri soruldu.
Araştırma sonuçlarına göre, ankete katılanların %37,7’si Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verirken, %30,9’u Mansur Yavaş, %19,8’i Ekrem İmamoğlu dedi. Diğer isimler ise daha düşük oranlarda tercih edildi.
Ankette Fatih Erbakan %3,0, Ümit Özdağ %2,9, Özgür Özel %2,3, Mustafa Sarıgül %1,8 oranında destek alırken, %1,6’lık kesim “diğer” seçeneğini işaretledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki oy oranlarındaki fark dikkat çekti.
İşte “Aşağıdaki isimlerden hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?” sorusuna seçmenlerin verdiği yanıtlar...
Katılımcı tercihleri (%):
Mansur Yavaş: %30,9
Ümit Özdağ: %2,9
