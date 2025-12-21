Ne umutlarla alanlar vardı: Kripto piyasasında 1 trilyon dolar buhar oldu

"DÜŞEN BIÇAĞI YAKALAMAYA ÇALIŞTIM"

Bu iyimserlikle hareket eden isimlerden biri, Madrid’de IE University’de okuyan 21 yaşındaki Joaquin Morales’ti. Fiyatlar geri çekildikçe bunu bir fırsat olarak gördü. Her düşüşte alım yaptı. Ama beklenen toparlanma gelmedi. Morales, yaşadıklarını tek bir cümleyle özetliyor:

“Düşen bıçağı defalarca yakalamaya çalıştım.”

Ona göre 2025, kripto piyasasında “hain” bir yıl oldu.