Ne umutlarla alanlar vardı: Kripto piyasasında 1 trilyon dolar buhar oldu

Yılın başında yükseliş beklentisiyle girilen kripto piyasasında tablo tersine döndü. Bitcoin öncülüğünde yaşanan sert dalgalanma, bireysel yatırımcıları zor kararlarla baş başa bıraktı.
Yılın ilk aylarında kripto piyasasında hava oldukça iyimserdi. Özellikle Donald Trump’ın ABD’de yeniden başkan seçilmesinin ardından, dijital varlıklara daha sıcak bakılacağı beklentisi güç kazandı. Bu atmosferde Bitcoin, 126 bin dolara kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü. Birçok yatırımcı için bu, uzun soluklu bir boğa piyasasının başlangıcıydı.
Bu iyimserlikle hareket eden isimlerden biri, Madrid’de IE University’de okuyan 21 yaşındaki Joaquin Morales’ti. Fiyatlar geri çekildikçe bunu bir fırsat olarak gördü. Her düşüşte alım yaptı. Ama beklenen toparlanma gelmedi. Morales, yaşadıklarını tek bir cümleyle özetliyor:
“Düşen bıçağı defalarca yakalamaya çalıştım.”
Ona göre 2025, kripto piyasasında “hain” bir yıl oldu.
Yılın sonuna yaklaşılırken tablo oldukça net. Gevşeyen düzenlemeler, düşük faiz beklentisi ve kurumsal ilgiyle güçlü başlayan kripto piyasası, sert bir düşüş yaşadı. Bitcoin, geçen yılın aralık ayına kıyasla yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Toplam kripto piyasasında ise yaklaşık 1 trilyon dolarlık erime yaşandı.
Bloomberg’e konuşan Interactive Brokers Baş Stratejisti Steve Sosnick’e göre, kriptoya erişimi kolaylaştıran ürünler ve siyasi atmosfer, momentum odaklı yatırımcıları hızla piyasaya çekti. Ancak 10 Ekim’deki sert düşüş, piyasalar için açık bir uyarıydı.
Bu ani yön değişimi, yatırımcıları 2026’ya girerken stratejilerini yeniden düşünmeye zorluyor. Kimi yatırımcılar, 2022’de FTX çöküşüyle yaşanan “kripto kışı”nın benzerinin geri dönebileceğinden endişeli.
Diğer tarafta ise daha iyimser bir kesim var. Bu gruba göre kripto, artık ana akım finansın kalıcı bir parçası. ETF’lerin erişimi artırması ve kurumsal yatırımcıların piyasadaki payının büyümesi, daha dengeli bir yapı oluşturuyor.
Polonya’nın Poznan kentinde yaşayan 28 yaşındaki Filip Szymkowiak, Bitcoin yerine altcoin’lere yönelenlerden. “Deflasyonist bir memecoin” olarak tanımladığı Sensei ve “merkeziyetsiz yapay zekâ ekosistemi” hedefleyen DEAI gibi token’lara yatırım yaptı. Portföyü bu yıl yaklaşık yüzde 35 eridi. Buna rağmen küçük projelerde kalmayı sürdürüyor. Ona göre asıl yenilik hâlâ bu alanda.
Szymkowiak, kripto piyasasında en büyük sorunun bilgiyle gürültüyü ayırt etmek olduğunu söylüyor. İnternette dolaşan içeriklerin büyük bölümünün yanıltıcı olduğuna dikkat çekiyor.
Altcoin’lerden uzak durup uzun vadeye odaklananlar da mevcut. Florida’nın Hollywood kentinde yaşayan 36 yaşındaki kredi yetkilisi Jose Esteban Arrapalo, yıl içindeki yükselişleri kaçırdı. Ancak kasım sonunda Bitcoin 85 bin dolara gerileyince 10 bin dolarlık alım yaptı. Bu hamle, şimdilik yılın dip seviyelerine denk geldi.
Bitcoin’i uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğünü söyleyen Arrapalo, önümüzdeki birkaç çeyrekte fiyatın yeniden 110 bin doların üzerine çıkacağına inanıyor. Portföyünde kriptonun payı ise yüzde 15 civarında