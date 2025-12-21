Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

YouTube arayüzünde sessiz sedasız değişiklik! "Beğenmedim" butonu bakın neyle birleşiyor

YouTube, Shorts videolarındaki "Beğenmeme" butonunu ana ekrandan kaldırarak üç noktalı menünün içine taşıyan yeni bir arayüzü test etmeye başladı. Şirket, kullanıcıların "Beğenmeme" ve "İlgilenmiyorum" butonunu birleştirme yoluna gidiyor.

YouTube arayüzünde sessiz sedasız değişiklik!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.12.2025
15:10
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
15:10

YouTube Shorts arayüzü, sadeliğiyle bilinen bir yapıya sahip. Beğenme, yorum yapma, paylaşma ve remiks gibi temel araçlar sağ taraftaki çubukta sıralanırken, daha az kullanılan özellikler üç noktalı menüde saklanıyor.

Mevcut düzende "Beğen" butonunun hemen altında yer alan "Beğenmeme" (dislike) seçeneği, bazı kullanıcıların ekranından kaybolmuş durumda. Birçok kişi bu butonun tamamen kaldırıldığını düşünse de, durum aslında göründüğünden biraz daha farklı.

YouTube arayüzünde sessiz sedasız değişiklik! "Beğenmedim" butonu bakın neyle birleşiyor

YOUTUBE 'BEĞENMEME' BUTONUNU GİZLEDİ Mİ?

Teknoloji devi, yaptığı yeni bir destek paylaşımıyla değişikliği doğruladı. Eskiden sağ taraftaki çubukta tek dokunuşla erişilebilen o buton, artık üç noktalı taşma menüsünün içine taşınmış durumda. Yani bir videoyu beğenmediğini belirtmek isteyen izleyicilerin, artık fazladan bir adım atması gerekiyor.

Önce sağ üstteki üç noktalı menüye dokunulacak. Ardından açılan listeden "Beğenmeme" seçeneği bulunup işaretlenecek.

YouTube arayüzünde sessiz sedasız değişiklik! "Beğenmedim" butonu bakın neyle birleşiyor

"İLGİLENMİYORUM" İLE BİRLEŞİYOR

YouTube ayrıca, kullanıcıların "Beğenmeme" ve "İlgilenmiyorum" butonlarını birbirinin yerine kullandığını göz önünde bulundurarak, iki işlevi birleştirme yoluna gidiyor.

Şirketin açıklamasına göre test grubundaki bazı izleyiciler "aşağı başparmak" simgesini "Beğenmeme" olarak, bazıları ise "İlgilenmiyorum" başlığıyla görecek. Butona tıklandığında ise tıpkı "İlgilenmiyorum" seçeneğinde olduğu gibi isteğe bağlı bir geri bildirim anketi ekrana gelecek.

ETİKETLER
#Youtube Shorts
#Beğenmeme Butonu
#Youtube Değişiklikleri
#Youtube İlgilenmiyorum
#Youtube Kullanıcı Deneyimi
#Teknoloji
