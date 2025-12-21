YouTube arayüzünde sessiz sedasız değişiklik! "Beğenmedim" butonu bakın neyle birleşiyor

YouTube Shorts arayüzü, sadeliğiyle bilinen bir yapıya sahip. Beğenme, yorum yapma, paylaşma ve remiks gibi temel araçlar sağ taraftaki çubukta sıralanırken, daha az kullanılan özellikler üç noktalı menüde saklanıyor.

Mevcut düzende "Beğen" butonunun hemen altında yer alan "Beğenmeme" (dislike) seçeneği, bazı kullanıcıların ekranından kaybolmuş durumda. Birçok kişi bu butonun tamamen kaldırıldığını düşünse de, durum aslında göründüğünden biraz daha farklı.

YOUTUBE 'BEĞENMEME' BUTONUNU GİZLEDİ Mİ?

Teknoloji devi, yaptığı yeni bir destek paylaşımıyla değişikliği doğruladı. Eskiden sağ taraftaki çubukta tek dokunuşla erişilebilen o buton, artık üç noktalı taşma menüsünün içine taşınmış durumda. Yani bir videoyu beğenmediğini belirtmek isteyen izleyicilerin, artık fazladan bir adım atması gerekiyor.

Önce sağ üstteki üç noktalı menüye dokunulacak. Ardından açılan listeden "Beğenmeme" seçeneği bulunup işaretlenecek.

"İLGİLENMİYORUM" İLE BİRLEŞİYOR

YouTube ayrıca, kullanıcıların "Beğenmeme" ve "İlgilenmiyorum" butonlarını birbirinin yerine kullandığını göz önünde bulundurarak, iki işlevi birleştirme yoluna gidiyor.

Şirketin açıklamasına göre test grubundaki bazı izleyiciler "aşağı başparmak" simgesini "Beğenmeme" olarak, bazıları ise "İlgilenmiyorum" başlığıyla görecek. Butona tıklandığında ise tıpkı "İlgilenmiyorum" seçeneğinde olduğu gibi isteğe bağlı bir geri bildirim anketi ekrana gelecek.