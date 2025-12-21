En çok taraftarın gittiği stadyumlar belli oldu: Zirvedeki kulübün seyirci ortalaması 44 bin 337!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig’deki takımlar şampiyonluk için kıran kırana bir mücadele sergilerken, taraftar da onları yalnız bırakmıyor. Hem iç sahada hem de deplasmanda gerçekleşen karşılaşmalar her hafta binlerce kişi tarafından izleniyor. Gelen son veriler ise en çok taraftarın gittiği stadyumları ortaya çıkardı. Buna göre taraftarların izlediği maçlara bakılarak listenin zirvesindeki kulübün seyirci ortalaması 44 bin 337 oldu. İşte listenin tamamı ve stadyumların seyirci ortalamaları…
Trendyol Süper Lig’inin 2025-2026 sezonunda 17. Hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Ligin zirvesinde bir maç fazlasıyla Fenerbahçe yer alırken, Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynayacağı maç zirveyi belirleyecek. Heyecan dolu karşılaşmalar nedeniyle her hafta on binlerce taraftarı stadyumların yolunu tutarken en çok taraftarın gittiği stadyumlar da belli oldu. İşte ayrıntılar…
EN ÇOK TARAFTARIN GİTTİĞİ STADYUMLAR
18 NUMARA Olimpiyat Stadyumu (Fatih Karagümrük)
Seyirci Ortalaması: 1.487
17 NUMARA Recep Tayyip Erdoğan Stadı (Kasımpaşa)
Seyirci Ortalaması: 2.600
16 NUMARA Recep Tayyip Erdoğan Stadı (Eyüpspor)
Seyirci Ortalaması: 3.294
15 NUMARA Alanya Oba Stadı
Seyirci Ortalaması: 4.376
14 NUMARA Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 5.055
13 NUMARA Corendon Airlines Park Antalya Stadı
Seyirci Ortalaması: 7.192
12 NUMARA Rizespor Çaykur Didi Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 7.146
11 NUMARA Eryaman Stadyumu (Gençlerbirliği)
Seyirci Ortalaması: 10.637
10 NUMARA Kayserispor RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 11.976
9 NUMARA Gaziantep Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 11.321
8 NUMARA Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 11.578
7 NUMARA Konyaspor Büyükşehir Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 13.606
6 NUMARA Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 18.256
5 NUMARA Kocaeli Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 19.489
4 NUMARA Trabzonspor Papara Park
Seyirci Ortalaması: 26.845
3 NUMARA Beşiktaş Tüpraş Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 31.260
2 NUMARA Fenerbahçe Chobani Stadı
Seyirci Ortalaması: 40.358
1 NUMARA Galatasaray RAMS Park
Seyirci Ortalaması: 44.337