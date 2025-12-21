Menü Kapat
En çok taraftarın gittiği stadyumlar belli oldu: Zirvedeki kulübün seyirci ortalaması 44 bin 337!

Aralık 21, 2025 14:10
1
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

Süper Lig’deki takımlar şampiyonluk için kıran kırana bir mücadele sergilerken, taraftar da onları yalnız bırakmıyor. Hem iç sahada hem de deplasmanda gerçekleşen karşılaşmalar her hafta binlerce kişi tarafından izleniyor. Gelen son veriler ise en çok taraftarın gittiği stadyumları ortaya çıkardı. Buna göre taraftarların izlediği maçlara bakılarak listenin zirvesindeki kulübün seyirci ortalaması 44 bin 337 oldu. İşte listenin tamamı ve stadyumların seyirci ortalamaları…

2
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

Trendyol Süper Lig’inin 2025-2026 sezonunda 17. Hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Ligin zirvesinde bir maç fazlasıyla Fenerbahçe yer alırken, Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynayacağı maç zirveyi belirleyecek. Heyecan dolu karşılaşmalar nedeniyle her hafta on binlerce taraftarı stadyumların yolunu tutarken en çok taraftarın gittiği stadyumlar da belli oldu. İşte ayrıntılar…

3
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

EN ÇOK TARAFTARIN GİTTİĞİ STADYUMLAR

18 NUMARA Olimpiyat Stadyumu (Fatih Karagümrük)

Seyirci Ortalaması: 1.487

4
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

17 NUMARA Recep Tayyip Erdoğan Stadı (Kasımpaşa)

Seyirci Ortalaması: 2.600

5
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

16 NUMARA Recep Tayyip Erdoğan Stadı (Eyüpspor)

Seyirci Ortalaması: 3.294

6
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

15 NUMARA Alanya Oba Stadı

Seyirci Ortalaması: 4.376

7
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

14 NUMARA Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

Seyirci Ortalaması: 5.055

8
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

13 NUMARA Corendon Airlines Park Antalya Stadı

Seyirci Ortalaması: 7.192

9
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

12 NUMARA Rizespor Çaykur Didi Stadyumu

Seyirci Ortalaması: 7.146

10
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

11 NUMARA Eryaman Stadyumu (Gençlerbirliği)

Seyirci Ortalaması: 10.637

11
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

10 NUMARA Kayserispor RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Seyirci Ortalaması: 11.976

12
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

9 NUMARA Gaziantep Stadyumu

Seyirci Ortalaması: 11.321

13
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

8 NUMARA Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Seyirci Ortalaması: 11.578

14
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

7 NUMARA Konyaspor Büyükşehir Stadyumu

Seyirci Ortalaması: 13.606

15
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

6 NUMARA Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu

Seyirci Ortalaması: 18.256

16
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

5 NUMARA Kocaeli Stadyumu

Seyirci Ortalaması: 19.489

17
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

4 NUMARA Trabzonspor Papara Park

Seyirci Ortalaması: 26.845

18
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

3 NUMARA Beşiktaş Tüpraş Stadyumu

Seyirci Ortalaması: 31.260

19
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

2 NUMARA Fenerbahçe Chobani Stadı

Seyirci Ortalaması: 40.358

20
En çok taraftarın gittiği stadyumlar

1 NUMARA Galatasaray RAMS Park

Seyirci Ortalaması: 44.337

