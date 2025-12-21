Menü Kapat
Hava Durumu
11°
Editor
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul'un kar hasreti bitiyor! Meteoroloji uzmanı kar yağışı için tarih verdi: Megakent beyaza bürünecek

İstanbul için beklenen kar yağışı için tarih verildi. TGRT Haber'e konuşan Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, kar yağışının yüksek ihtimalle ocak ayının ilk haftasında İstanbul'da etkisini göstereceğini söyledi. İşte detaylar...

yeni yıla lapa lapa ile girebilir. yılının ilk iki günü başta Marmara bölgesi olmak üzere bazı bölgelerde lapa lapa kar yağma olasılığı yüksek.

İstanbul'un kar hasreti bitiyor! Meteoroloji uzmanı kar yağışı için tarih verdi: Megakent beyaza bürünecek

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI NE ZAMAN GELECEK?

Yeni yılın ilk gününde kar beklenen şehirlerden biri de İstanbul... Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? TGRT Haber'e konuşan Uzmanı Güven Özdemir, İstanbul için beklenen kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un kar hasreti bitiyor! Meteoroloji uzmanı kar yağışı için tarih verdi: Megakent beyaza bürünecek

OCAK AYINININ İLK HAFTASINA DİKKAT

2026 yılının ilk iki günü Marmara bölgesinde kar yağışı olma olasılığının yüksek olduğunu aktaran Özdemir, kesin bilginin önümüzdeki günlerde daha da netleşeceğini söyledi.

İstanbul'un kar hasreti bitiyor! Meteoroloji uzmanı kar yağışı için tarih verdi: Megakent beyaza bürünecek

KÜRESEL ISINMA, SANAYİ, BETONLAŞMA...

İstanbul'da küresel ısınma, aşırı betonlaşmayla ve sanayi ile birlikte kar yağışının şehre ulaşmadığına dikkat çeken Özdemir, "Çatalca tarafından kar yağışı olurken İstanbul'da olmuyor" dedi.

