İstanbul'un kar hasreti bitiyor! Meteoroloji uzmanı kar yağışı için tarih verdi: Megakent beyaza bürünecek

İstanbul yeni yıla lapa lapa kar yağışı ile girebilir. 2026 yılının ilk iki günü başta Marmara bölgesi olmak üzere bazı bölgelerde lapa lapa kar yağma olasılığı yüksek.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI NE ZAMAN GELECEK?

Yeni yılın ilk gününde kar beklenen şehirlerden biri de İstanbul... Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? TGRT Haber'e konuşan Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, İstanbul için beklenen kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

OCAK AYINININ İLK HAFTASINA DİKKAT

2026 yılının ilk iki günü Marmara bölgesinde kar yağışı olma olasılığının yüksek olduğunu aktaran Özdemir, kesin bilginin önümüzdeki günlerde daha da netleşeceğini söyledi.

KÜRESEL ISINMA, SANAYİ, BETONLAŞMA...

İstanbul'da küresel ısınma, aşırı betonlaşmayla ve sanayi ile birlikte kar yağışının şehre ulaşmadığına dikkat çeken Özdemir, "Çatalca tarafından kar yağışı olurken İstanbul'da olmuyor" dedi.

