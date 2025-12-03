İstanbul için alarm verildi! AKOM tarih vererek uyardı: Çok şiddetli geliyor!

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için uyarılarına devam ediyor. İstanbul için güncel hava durumu raporunu paylayan AKOM, hafta sonu için İstanbulluları uyardı.
Birkaç gündür etkili olan yağışlı hava yerini bu hafta sonuna kadar az bulutlu ve güneşli bir havaya bıraktı.
İstanbul’da hafta sonuna kadar yağış beklenmezken AKOM'un yayımladığı yeni hava durumu rapora göre; cuma gününden sonra yağmur bulutları yeniden kente giriş yapacak.
5 Aralık Cuma gününe kadar parçalı ve az bulutlu hava 6 Aralık Cumartesi itibariyle yerini yağmur ve gök gürültülü sağanağa bırakacak.
04.12.2025 – PERŞEMBE
05.12.2025 – CUMA
06.12.2025 – CUMARTESİ
07.12.2025 – PAZAR
08.12.2025 – PAZARTESİ