14°
Editor
 Baran Aksoy

İstanbul için alarm verildi! AKOM tarih vererek uyardı: Çok şiddetli geliyor!

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yağışlı hava yerini bu hafta sonuna kadar az bulutlu ve güneşli bir havaya bıraktı. AKOM'un yayımladığı güncel hava durumu raporuna göre, yağmur bulutları İstanbul'a geri geliyor. Hafta sonu sağanak İstanbul'u yeniden vuracak. İşte İstanbul hava durumu raporu...

İstanbul için alarm verildi! AKOM tarih vererek uyardı: Çok şiddetli geliyor!
Baran Aksoy
03.12.2025
03.12.2025
saat ikonu 09:55

Genel Müdürlüğü () ve Afet Koordinasyon Merkezi () için uyarılarına devam ediyor. İstanbul için güncel hava durumu raporunu paylayan AKOM, hafta sonu için İstanbulluları uyardı.

İstanbul için alarm verildi! AKOM tarih vererek uyardı: Çok şiddetli geliyor!

HAFTA SONUNA KADAR YAĞIŞ YOK

Birkaç gündür etkili olan yağışlı hava yerini bu hafta sonuna kadar az bulutlu ve güneşli bir havaya bıraktı.

İstanbul için alarm verildi! AKOM tarih vererek uyardı: Çok şiddetli geliyor!

AKOM TARİH VEREREK UYARDI

İstanbul’da hafta sonuna kadar beklenmezken AKOM'un yayımladığı yeni hava durumu rapora göre; cuma gününden sonra yağmur bulutları yeniden kente giriş yapacak.

İstanbul için alarm verildi! AKOM tarih vererek uyardı: Çok şiddetli geliyor!

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!

5 Aralık Cuma gününe kadar parçalı ve az bulutlu hava 6 Aralık Cumartesi itibariyle yerini yağmur ve gök gürültülü sağanağa bırakacak.

İstanbul için alarm verildi! AKOM tarih vererek uyardı: Çok şiddetli geliyor!

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

04.12.2025 – PERŞEMBE

  • Durum: Parçalı ve az bulutlu
  • Sıcaklık: Min: 9°C – Max: 16°C
  • Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

05.12.2025 – CUMA

  • Durum: Parçalı bulutlu
  • Sıcaklık: Min: 10°C – Max: 18°C
  • Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

06.12.2025 – CUMARTESİ

  • Durum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu
  • Sıcaklık: Min: 12°C – Max: 17°C
  • Yağış Miktarı: 1–4 kg arası

07.12.2025 – PAZAR

  • Durum: Gök gürültülü sağanak yağmurlu
  • Sıcaklık: Min: 10°C – Max: 15°C
  • Yağış Miktarı: 15–30 kg arası

08.12.2025 – PAZARTESİ

  • Durum: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
  • Sıcaklık: Min: 8°C – Max: 12°C
  • Yağış Miktarı: 5–15 kg arası

