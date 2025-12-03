İstanbul için alarm verildi! AKOM tarih vererek uyardı: Çok şiddetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için uyarılarına devam ediyor. İstanbul için güncel hava durumu raporunu paylayan AKOM, hafta sonu için İstanbulluları uyardı.

HAFTA SONUNA KADAR YAĞIŞ YOK

Birkaç gündür etkili olan yağışlı hava yerini bu hafta sonuna kadar az bulutlu ve güneşli bir havaya bıraktı.

AKOM TARİH VEREREK UYARDI

İstanbul’da hafta sonuna kadar yağış beklenmezken AKOM'un yayımladığı yeni hava durumu rapora göre; cuma gününden sonra yağmur bulutları yeniden kente giriş yapacak.

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!

5 Aralık Cuma gününe kadar parçalı ve az bulutlu hava 6 Aralık Cumartesi itibariyle yerini yağmur ve gök gürültülü sağanağa bırakacak.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

04.12.2025 – PERŞEMBE

Durum: Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklık: Min: 9°C – Max: 16°C

Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

05.12.2025 – CUMA

Durum: Parçalı bulutlu

Sıcaklık: Min: 10°C – Max: 18°C

Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

06.12.2025 – CUMARTESİ

Durum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu

Sıcaklık: Min: 12°C – Max: 17°C

Yağış Miktarı: 1–4 kg arası

07.12.2025 – PAZAR

Durum: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

Sıcaklık: Min: 10°C – Max: 15°C

Yağış Miktarı: 15–30 kg arası

08.12.2025 – PAZARTESİ

Durum: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

Sıcaklık: Min: 8°C – Max: 12°C

Yağış Miktarı: 5–15 kg arası

