14°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Piyanist sanatçı Yeşim Gökalp hayatını kaybetti

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası solist sanatçısı Yeşim Gökalp hayatını kaybetti. Muğla'da yalnız yaşayan 56 yaşındaki Yeşim Gökalp, evinde hareketsiz halde bulundu.

Piyanist sanatçı Yeşim Gökalp hayatını kaybetti
'nın ilçesi Bağla Bankevler Sitesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası solist sanatçısı, 59 yaşındaki Yeşim Gökalp'ten haber alamayan bir öğrenci velisi durumu site görevlisine bildirdi.

YEŞİM GÖKALP HAYATINI KAYBETTİ

ihbar üzerine veliyle eve giren görevli, Gökalp'i hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Piyanist sanatçı Yeşim Gökalp hayatını kaybetti

SEVENLERİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Gökalp'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Durumu haber alan ve 'da yaşamını sürdürdüğü öğrenilen kardeşi Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Demet Gökalp, büyük üzüntü yaşadı.

Piyanist sanatçı Yeşim Gökalp hayatını kaybetti

"EVDE TELEVİZYONU AÇIK KALMIŞ"

Muğla'da otopsi işlemlerini takip eden Gökalp, "Çok üzgünüm. Ablam, bir öğrenci velisinin ulaşamaması üzerine site görevlisine yaptığı ihbar sonucu maalesef ölü olarak bulunmuş. Evde televizyon açık kalmış. Ablamı yarın vasiyeti üzerine Ankara Karşıyaka'da ikindi namazı sonrası annemizin yanında toprağa vereceğiz. Hepimizin başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

