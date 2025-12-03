Evrim Akın ile Asena Keskinci tartışmasına Belçim Bilgin de dahil oldu! Haklı bulduğu tarafı açıkladı

Asena Keskinci, Evrim Akın tarafından Bez Bebek setinde mobinge maruz kaldığını belirtmiş ve şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. Evrim Akın hakkındaki iddiaları yalanlarken, olaya Belçim Bilgin de dahil oldu. Belçim Bilgin, "Kimsenin yanına kalmasın" dedi.

ASENA KESKİNCİ VE EVRİM AKIN OLAYINA BELÇİM BİLGİN DE DAHİL OLDU

Katıldığı galada konuşan Belçim Bilgin, rol arkadaşı Asena Keskinci'nin şiddet iddialarının sorulmasının ardından tarafını belli etti. Belçim Bilgin, bu konuda; "Asena ile anne - kız oynadık. Amacım, tarafları suçlamak değil. Öznelerin dışında yorum yapıyorum... Birileri bir şeyler yaptığı zaman kimsenin yanına kâr kalmasın. Asena'yı tanıdığım için gerçekten incinmiş olduğunu hissediyorum. Öte yandan evrim, hepimizin çok tatlı karakteri. Onu televizyon mesafesinden tanıyorum, enerjisi güzel geçmiş kadın oyuncu..." ifadelerini kullandı.

EVRİM AKIN HAKKINDAKİ İDDİALARI YALANLADI

Evrim Akın, Asena Keskinci'nin iddiaları sonrası uzun süren sessizliğini bozdu. Basın toplantısı düzenleyen Evrim Akın ağlamaktan konuşamadı. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Evrim Akın, "Hakkımda algı operasyonu var. Ağlamaktan helak oldum. Ben iyilik yapmaktan başka ne yaptım?" diyerek sitem etti.

ASENA KESKİNCİ YAYINLADIĞI VİDEOYLA ŞİDDETE MARUZ KALDIĞINI AÇIKLADI

Asena Keskinci sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, o dönem çocuk oyuncu olduğu dizide başrol oyuncusu tarafından ilk şiddetine maruz kaldığını belirtti. İsim vermeden çocuk oyuncu olarak yer aldığı dizideki başrol kadın oyuncu hakkında konuşan Asena Keskinci, "Dizide herkesle tartışıyor, herkesle kavgalı. Biz sette iki çocuğuz bize de takmış sette kafayı. Bu kadın beni köşelerde sıkıştırıyor. 'Senin annenle baban boşanıyor. Ben şimdi seni bu diziden attırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" diyerek kötü kötü konuşuyor." diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.