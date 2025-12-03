Menü Kapat
Hava Durumu
14°
BEDAŞ açıkladı! 3 Aralık 2025 İstanbul elektrik kesintisi listesi belli oldu! Onlarca mahallede bugün elektrikler kesilecek

Aralık 03, 2025 09:37
1
3 Aralık 2025 İstanbul elektrik kesintisi

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın ardından 3 Aralık 2025 İstanbul elektrik kesintisi listesinin detayları belli oldu. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Esenler ve Güngören ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, günün farklı saatlerinde ve farklı mahallerinde gerçekleşecek. İşte ayrıntılar…

2

3 Aralık 2025 İstanbul elektrik kesintileri kapsamında birçok ilçede kapsamlı trafo merkezi bakımı ve abone bağlantı çalışmaları gerçekleşecek. Kimi bölgelerde elektrik kesintileri sabah saatlerinde gerçekleşirken, bazı ilçelerde yeniden enerji verilişi akşam saatlerini bulacak. Bu kapsamda vatandaşların olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olması tavsiye edilirken, BEDAŞ tarafından paylaşılan İstanbul elektrik kesintileri listesi de bir rehber niteliği taşıyor…

3

3 ARALIK İSTANBUL 2025 ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY – ÖMERLİ MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 08.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen bölgeler: Ömerli Mahallesi sokakları

4

ARNAVUTKÖY – YEŞİLBAYIR MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 08.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen bölgeler: Yeşilbayır Mahallesi sokakları ve Hadımköy İstanbul Caddesi çevresi

5

AVCILAR – MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması

Etkilenen sokaklar: Kanarya, Karanfil, Karataş, Mahir, Mimarsinan, Nergis, Orhan Gazi ve İstiklal

6

BAĞCILAR– MAHMUTBEY MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

7

BAĞCILAR – HÜRRİYET MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen sokak: Atatürk

8

BAĞCILAR – GÖZTEPE MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen sokak: Batışehir

9

BAĞCILAR – DEMİRKAPI MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Önleyici bakım

Etkilenen sokaklar: 1694, 1715, 1717, 1720, 1722, 1723, 1726 ve 1735

10

BAHÇELİEVLER – YENİBOSNA MERKEZ MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen sokak: Şehit Yunus Çaça

11

BAYRAMPAŞA – YENİDOĞAN MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 13.00 – 18.00

Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması

Etkilenen sokaklar: Ahmet Yesevi, Ayyıldız, Hendek ve Yayla

12

BAYRAMPAŞA – MURATPAŞA MAHALLESİ VE EYÜPSULTAN – RAMİ YENİ MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025 saat 18.00 – 4 Aralık 2025 saat 02.00

Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen sokaklar: Rami Kışla ve çevresi, Ahmed Davudoğlu, Ensar, Kışla, Osman Akdere, Yeşil ve Özüt

13

BEYLİKDÜZÜ – ADNAN KAHVECİ MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 10.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

BEYLİKDÜZÜ – KAVAKLI MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması

14

15

ESENLER – BİRLİK MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 12.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması

Etkilenen sokak: 854

ESENLER – KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 12.00 – 16.00

Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması

Etkilenen sokaklar: 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1040 ve Kazım Karabekir

16

GÜNGÖREN – GENÇOSMAN VE MERKEZ MAHALLELERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen sokaklar:

Gençosman Mahallesi: Damla, Demiray, Derya, Doğanay, Doğanbey, Doğan­cılar, Dumlupınar, Dülger, Dikmen, Dilber, Dilek, Dilşah, Emine Pars, Genç Osman, Hun, Mektep, Mustafa Yaşar, Özgecan, Üç Çeşmeler, Şehit Polis Suat Hayri Dal

Merkez Mahallesi: Danışman, Doğanbey, Fevzi Çakmak, Genç Osman ve Mimar Sinan

17

