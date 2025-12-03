BEDAŞ açıkladı! 3 Aralık 2025 İstanbul elektrik kesintisi listesi belli oldu! Onlarca mahallede bugün elektrikler kesilecek

3 Aralık 2025 İstanbul elektrik kesintileri kapsamında birçok ilçede kapsamlı trafo merkezi bakımı ve abone bağlantı çalışmaları gerçekleşecek. Kimi bölgelerde elektrik kesintileri sabah saatlerinde gerçekleşirken, bazı ilçelerde yeniden enerji verilişi akşam saatlerini bulacak. Bu kapsamda vatandaşların olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olması tavsiye edilirken, BEDAŞ tarafından paylaşılan İstanbul elektrik kesintileri listesi de bir rehber niteliği taşıyor…