BEDAŞ açıkladı! 3 Aralık 2025 İstanbul elektrik kesintisi listesi belli oldu! Onlarca mahallede bugün elektrikler kesilecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın ardından 3 Aralık 2025 İstanbul elektrik kesintisi listesinin detayları belli oldu. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Esenler ve Güngören ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, günün farklı saatlerinde ve farklı mahallerinde gerçekleşecek. İşte ayrıntılar…
3 Aralık 2025 İstanbul elektrik kesintileri kapsamında birçok ilçede kapsamlı trafo merkezi bakımı ve abone bağlantı çalışmaları gerçekleşecek. Kimi bölgelerde elektrik kesintileri sabah saatlerinde gerçekleşirken, bazı ilçelerde yeniden enerji verilişi akşam saatlerini bulacak. Bu kapsamda vatandaşların olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olması tavsiye edilirken, BEDAŞ tarafından paylaşılan İstanbul elektrik kesintileri listesi de bir rehber niteliği taşıyor…
ARNAVUTKÖY – ÖMERLİ MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 08.00 – 16.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Etkilenen bölgeler: Ömerli Mahallesi sokakları
ARNAVUTKÖY – YEŞİLBAYIR MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 08.00 – 16.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Etkilenen bölgeler: Yeşilbayır Mahallesi sokakları ve Hadımköy İstanbul Caddesi çevresi
AVCILAR – MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması
Etkilenen sokaklar: Kanarya, Karanfil, Karataş, Mahir, Mimarsinan, Nergis, Orhan Gazi ve İstiklal
BAĞCILAR– MAHMUTBEY MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
BAĞCILAR – HÜRRİYET MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Etkilenen sokak: Atatürk
BAĞCILAR – GÖZTEPE MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Etkilenen sokak: Batışehir
BAĞCILAR – DEMİRKAPI MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Önleyici bakım
Etkilenen sokaklar: 1694, 1715, 1717, 1720, 1722, 1723, 1726 ve 1735
BAHÇELİEVLER – YENİBOSNA MERKEZ MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Etkilenen sokak: Şehit Yunus Çaça
BAYRAMPAŞA – YENİDOĞAN MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 13.00 – 18.00
Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması
Etkilenen sokaklar: Ahmet Yesevi, Ayyıldız, Hendek ve Yayla
BAYRAMPAŞA – MURATPAŞA MAHALLESİ VE EYÜPSULTAN – RAMİ YENİ MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025 saat 18.00 – 4 Aralık 2025 saat 02.00
Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Etkilenen sokaklar: Rami Kışla ve çevresi, Ahmed Davudoğlu, Ensar, Kışla, Osman Akdere, Yeşil ve Özüt
BEYLİKDÜZÜ – ADNAN KAHVECİ MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 10.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
BEYLİKDÜZÜ – KAVAKLI MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması
ESENLER – BİRLİK MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 12.00 – 16.00
Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması
Etkilenen sokak: 854
ESENLER – KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 12.00 – 16.00
Kesinti nedeni: Abone bağlantı çalışması
Etkilenen sokaklar: 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1040 ve Kazım Karabekir
GÜNGÖREN – GENÇOSMAN VE MERKEZ MAHALLELERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti zamanı: 3 Aralık 2025, saat 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Etkilenen sokaklar:
Gençosman Mahallesi: Damla, Demiray, Derya, Doğanay, Doğanbey, Doğancılar, Dumlupınar, Dülger, Dikmen, Dilber, Dilek, Dilşah, Emine Pars, Genç Osman, Hun, Mektep, Mustafa Yaşar, Özgecan, Üç Çeşmeler, Şehit Polis Suat Hayri Dal
Merkez Mahallesi: Danışman, Doğanbey, Fevzi Çakmak, Genç Osman ve Mimar Sinan