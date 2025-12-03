Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 Baran Aksoy

Husumetlisini aracıyla ezmeye çalıştı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Hatay'da 63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle vurulması olayının taraflarından olan bir şahıs, bu sefer de husumetlisini araçla ezerek öldürmeye çalıştı. Yanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
09:27
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
09:56

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bundan birkaç ay önce komşular arasında yaşanan kavgada 63 yaşındaki Leyla Şahin, pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü.

Husumetlisini aracıyla ezmeye çalıştı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Olayın ardından; C.Ç., H.O., M.O., M.Ç. ve T.Ç. isimli 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden V.Ş. ile M.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Husumetlisini aracıyla ezmeye çalıştı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Olayın üzerinden geçen iki ayın ardından kadının vurularak öldürülmesi olayının taraflarından olan M.Ç. husumetlisini hafif ticari aracıyla ezerek öldürmeye çalıştı.

Husumetlisini aracıyla ezmeye çalıştı! Dehşete düşüren anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Akılalmaz olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi M.Ç., Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

