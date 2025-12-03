Husumetlisini aracıyla ezmeye çalıştı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bundan birkaç ay önce komşular arasında yaşanan kavgada 63 yaşındaki Leyla Şahin, pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü.

Olayın ardından; C.Ç., H.O., M.O., M.Ç. ve T.Ç. isimli 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden V.Ş. ile M.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olayın üzerinden geçen iki ayın ardından kadının vurularak öldürülmesi olayının taraflarından olan M.Ç. husumetlisini hafif ticari aracıyla ezerek öldürmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Akılalmaz olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi M.Ç., Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.