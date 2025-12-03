TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: Bölgede trafik kilitlendi

Kategoriler
İstanbul
Bağcılar TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Hafriyat kamyonu, kamyonet ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazaya karışan araçların sürücüleri tedbiren hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nda iki şerit trafiğe kapandı bölgede yoğun trafik oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması sonucu 1 saatten fazla süren trafik normale döndü.