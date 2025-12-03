Daha 15 yaşındaydı! Arkadaşının evine gitti, cesedi kanlar içinde bulundu

Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Lise öğrencisi olan 15 yaşındaki Burak K. ailesinin bulunmadığı eve 15 yaşındaki İran uyruklu kız arkadaşı Zahra Jahani'yi davet etti. Kız kardeşiyle birlikte eve giden Zahra Jahani dehşeti yaşadı. Burak K. babasına ait olan ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip oynarken 15 yaşındaki kızı başından vurdu.

"ABLAMI ÖLDÜRDÜ"

Jahani'nin kanlar içinde yere yığıldığının gören kız kardeşi dışarı çıkarak, ‘Ablamı öldürdü' diye bağırdı. Korkuyla paniğe kapılan Burak K., evden kaçtı.

ÇIĞLIKLARI DUYAN POLİSİ ARADI

Çocuğun çığlıkları ve silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Jahani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Jahani'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Olayın ardından evden kaçan Burak K. evin yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karakaya Dağında jandarma ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne neden olan gencin alınan ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise ‘Yapamazsın' dedi. Bende içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi.