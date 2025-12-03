Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Onur Kaya

AYM'den 6 siyasi partiye mali denetim! Suç duyurusunda bulunuldu

Anayasa Mahkemesi'nin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 5 partinin belgelerinin kanuna uygun olduğu belirlenirken, mali denetimden geçemeyen bir parti hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 6 siyasi partiye dair mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin 2019, Genç Anadolu Partisi'nin 2019 ve 2020, As Parti'nin 2023 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.

AS PARTİ'YE SUÇ DUYURUSU

Yüksek Mahkeme, As Parti'nin, Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, 2820 sayılı Kanunu uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

AYM'den 6 siyasi partiye mali denetim! Suç duyurusunda bulunuldu

As Parti genel merkez hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden, partinin 2023 yılı hesabının ilgili kanun uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına da oy birliğiyle karar verildi.

5 PARTİNİN BELGELERİ KANUNA UYGUN

AYM, mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin ise belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

