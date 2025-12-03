Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
14°
Gündem
Editor
 | Onur Kaya

İzmir'de 24 saatlik su kesintisi! 2 ilçe etkilenecek

İzmir'de yaz aylarında başlayan planlı su kesintileri devam ediyor. 2 ilçede yaşanan arıza sebebiyle 24 saatlik su kesintisi uygulanacak.

İzmir'de 24 saatlik su kesintisi! 2 ilçe etkilenecek
AA
03.12.2025
03.12.2025
'e su sağlayan 6 baraj adeta alarm veriyor. Tahtalı, Balçova, Güzelhisar, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 10'un altına indi. Kentte yaz aylarında başlayan kesintiler kaldığı yerden devam ediyor.

'dan yapılan açıklamaya göre, planlı kesintiler kapsamında 2 ilçeye 24 saat süreyle su verilemeyecek.

1 GÜN BOYUNCA MUSLUKLAR AKMAYACAK

Narlıdere ilçesi Liman Reis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak Kavşağı'nda meydana gelen Q800'lük çelik boru hattındaki arıza nedeniyle, bugün saat 10.00'dan 4 Aralık Perşembe günü saat 10.00'a kadar uygulanacağı bildirildi.

İzmir'de 24 saatlik su kesintisi! 2 ilçe etkilenecek

2 İLÇE ETKİLENECEK

Kesintiden Narlıdere ilçesi Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamının etkileneceği belirtildi.

İzmir'de 24 saatlik su kesintisi! 2 ilçe etkilenecek

24 SAATİ AŞABİLİR

Ayrıca, arızanın onarılmasının ardından depo seviyeleri ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinin zaman alabileceği, kullanım yoğunluğu nedeniyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinden farklı olabileceği ifade edildi.

#izmir
#su kesintisi
#barajlar
#izsu
#Su Sıkıntısı
#Su Krizi
#Gündem
