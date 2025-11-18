Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Durum daha da kötüye gidecek! Uzmandan Türkiye'ye 'felaket senaryoları' uyarısı

Adana ve Mersin gibi illerde sıcak havalar etkisini gösterirken yurt genelinde soğuk havalar hakim olmaya başladı. Bazı uzmanların 'bu sene kara kış gelecek' uyarısına karşı Prof. Dr. Mesut Başıbüyük'ten endişelendiren kuraklık açıklaması geldi. Başıbüyük, "Bu sene kış kara geçebilir ancak her sene durum kötüye gidiyor. Karşılaşmamız muhtemel kuraklık senaryolarına önceden hazırlıklı olmalıyız" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 11:43

Dünya genelinde yaşanan etkileri bu sene 'nin büyük bir bölümünde ciddi şekilde hissedildi. Özellikle Bursa'da barajların kurumasıyla yaşanan sorunu yaşanabilecek daha kötü günlerin habercisi niteliğinde oldu. Geçtiğimiz aylarda Güney Kore'de yapılan bir araştırmada Türkiye'nin kuraklık haritası çıkarılmış, bazı illerde içme suyunun tamamen tükeneceği 'Sıfır Günü Kuraklığı' riskiyle karışılacağı belirtilmişti. Araştırmada Adana ve Mersin'in 2030, İstanbul ve Diyarbakır'ın ise 2050 yılına kadar bu tabloyla karşılaşabileceği uyarısı yapıldı.

Durum daha da kötüye gidecek! Uzmandan Türkiye'ye 'felaket senaryoları' uyarısı

ÇUKUROVA'DA ENDİŞENDİREN SICAKLIKLAR

Bazı uzmanlar Türkiye'de bu sene ‘Kara kışın geçeceğini' söylerken özellikle bölgesinde bu durumun pek gerçekleşmesi yakın gelecekte gözükmüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz hafta bir miktar yağış alan Adana'da hava sıcaklığının yeniden 28 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük açıklamalarda bulundu.

Durum daha da kötüye gidecek! Uzmandan Türkiye'ye 'felaket senaryoları' uyarısı

"HATIRLADIĞIMIZ DERELERİN AKARSULARIN HİÇBİRİ AKMAYACAK"

Prof. Dr. Başıbüyük, meteorolojik verilerin pek iç açıcı olmadığını anlatarak, "Güney Kore'deki araştırmayı çok ciddi anlamda incelemedim ancak meteorolojik veriler ortada. Adana için hangi senaryo üzerinden bu yorum yapılmış bilemiyoruz. Ancak vatandaşlarımız son 10-20 yılda hatırladıkları derelere, çaylara, akarsulara bakıp artık hiçbirinin akmadığını gözlemleyebilirler. Dağlarda çıkan pınarlar artık yok. Çünkü yeterli kar yağışı yok ve hava sıcak. Bazı dönemlerde kar yağışı oluyor ancak kar yağdıktan sonra ise gelen , kar sularının yer altı sularını beslemesine imkan sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

Durum daha da kötüye gidecek! Uzmandan Türkiye'ye 'felaket senaryoları' uyarısı

"GELECEK SENELER DURUM DAHA DA KÖTÜYE GİDECEK"

Gelecek yılların geçmiş yıllara oranla daha kurak geçeceğini aktaran Prof. Dr. Başıbüyük, "Bölgemizde Toros dağları aldığı kar yağışlarıyla su kaynaklarımızı besliyor. Bu sene ‘Kara kış' geçecek yorumları yapılıyor ancak gelecek senelerde durum daha kötü olacak. Çünkü meteorolojik veriler her sene, bir önceki seneye oranla daha kötüye gittiğini görüyoruz. Bizim karşılaşacağımız kuraklık ve birçok senaryoya önceden hazır olmamız lazım. Ortaya çıkacak ve çıkması muhtemel yeni durumlara kendisini hazır hale getirmeliyiz" diye konuştu.

Durum daha da kötüye gidecek! Uzmandan Türkiye'ye 'felaket senaryoları' uyarısı

"SICAK HAVALAR VATANDAŞLAR İÇİN CİDDİ PROBLEM"

Adana başta olmak üzere sıcaklık ile mücadele eden illerde çalışanların da dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan Başıbüyük, daha sonra şunları söyledi:

"Adana gibi sıcak olan ve yüksek rutubeti olan illerde çalışanlar için bazı hususlara dikkat edilmeli. Bu sıcak hava dalgaları iş güvenliği açısından ciddi bir problem. Maalesef iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı önlemlerimiz yok. Hissedilen sıcaklığın 60 dereceyi aştığı zamanlarda gerek tarla, gerekse inşaatlarda insanları çalıştırıyoruz. Bu konuda herkesin dikkatli olması lazım. Çünkü sıcak hava dalgası en fazla can kaybına neden olan meteorolojik afetlerin başında geliyor."

Durum daha da kötüye gidecek! Uzmandan Türkiye'ye 'felaket senaryoları' uyarısı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'un 25 yıllık suyu kaldı! Sıfır Gün Kuraklığı 5 milyar insanı vuracak
İstanbul alarmda! Kuraklığın izleri havadan görüntülendi
ETİKETLER
#Türkiye
#kuraklık
#çukurova
#sıcak hava dalgası
#iklim değişikliği
#Su Krizi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.