Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İstanbul'un 25 yıllık suyu kaldı! Sıfır Gün Kuraklığı 5 milyar insanı vuracak

Yapılan bir araştırmaya göre, Adana ve Mersin 2030'da, İstanbul ve Diyarbakır ise 2050'de, içme suyunun tükeneceği gün anlamına gelen "Sıfır Günü Kuraklığı" ile yüzleşebilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 13:40

Güney Kore Pusan Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı ve Antroposen Çağında Benzeri Görülmemiş Küresel Su Kıtlığının İlk Ortaya Çıkışı başlığıyla bilim dergisi Nature'da yayımlanan yeni bir çalışmada, bölgelere göre Sıfır Günü Kuraklığı'nın, İlk Ortaya Çıkma Zamanı (Time of First Emergence) hakkında çeşitli senaryolara yer verildi. Çarpıcı araştırmada 'den , , İstanbul ve Diyarbakır'ın kuraklıkla karşı karşıya kalacağı yıllar belirlendi.

SIFIR GÜNÜ KURAKLIĞI NEDİR

Sıfır Günü Kuraklığı (Day Zero Drought) bir şehrin veya bölgenin içme suyu kaynağının tükendiği, musluklardan suyun akmadığı gün olarak tanımlanıyor. Çalışmada buharlaşma, nehir akışı, , barajların kuruması için geçen süre başta olmak üzere birçok parametre göz önünde bulunduruluyor.

Buharlaşma ve nehir akışı endekslerine göre dünyanın kuraklığa eğilimli birçok bölgesinde özellikle 21. yüzyılın sonlarına doğru, nedeniyle benzeri görülmemiş, şiddetli ve çok yıllık hidrolojik kuraklıklar yaşanması beklenirken, su kıtlığı endeksine göre ise gelecek dönemlerde bölgesel su kıtlığı gözlemlenebilir.

Çalışmada bu parametre ve faktörler ışığında ABD ve Fransa'daki araştırma merkezlerinde geliştirilen 2 ayrı model kullanıldı. ABD merkezli modelde yüksek emisyon, Fransa merkezli modelde ise yüksek ve orta emisyon senaryoları işlendi.

İstanbul'un 25 yıllık suyu kaldı! Sıfır Gün Kuraklığı 5 milyar insanı vuracak

2030'DA DÜNYANIN YÜZDE 22'Sİ SU KITLIĞINA MARUZ KALACAK

Yüksek ve orta emisyonların birlikte ele alındığı Fransa merkezli modelin projeksiyonlarına göre büyük barajların bulunduğu bölgeler de dahil olmak üzere kuraklığa eğilimli bölgelerin yüzde 51'i, 2100'e kadar benzeri görülmemiş bir su kıtlığıyla karşı karşıya kalacak, yüzde 22'si ise 2020'li ve 2030'lu yıllarda su kıtlığına maruz kalacak.

ABD'Lİ BİLİM İNSANLARINA GÖRE BU ORAN YÜZDE 35

ABD merkezli yüksek emisyon senaryosuna göre ise kuraklığa eğilimli bölgelerin yüzde 74'ü 2100 yılına kadar benzeri görülmemiş bir su kıtlığı yaşayacak, yaklaşık yüzde 35'i de 2020 ile 2030 yılları arasında su kıtlığıyla karşı karşıya kalacak.

Araştırmada Akdeniz, Güney Afrika ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde daha uzun süreli ve daha sık aralıklarla Sıfır Günü Kuraklığı yaşanacağı öngörülüyor.

Gelecekte akut su kıtlığının ortaya çıkacağının ve toplam su talebinin toplam su arzını aşacağının vurgulandığı araştırmada, su kıtlığından etkilenen bölgelerin genişleyeceği, bu bölgelerin özellikle ABD'nin batısı, Akdeniz, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Hindistan, Kuzey Çin ve Güney Avustralya'da yoğunlaşacağı belirtildi.

İstanbul'un 25 yıllık suyu kaldı! Sıfır Gün Kuraklığı 5 milyar insanı vuracak

TÜRKİYE DETAYI KORKUTUYOR

Çalışmanın yazarlarından Pusan Üniversitesi IBS İklim Fiziği Merkezi ve İklim Sistemi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christian Franzke, doğru su kullanımında arz talep dengesinin önemli olduğunu söyledi.

Franzke, suyun verimli kullanılmasının, yeni barajlar, tuzdan arındırma veya boru hatları inşa etmekten daha hızlı ve daha düşük maliyetli olduğunu bildirdi.

İSTANBUL, ADANA, MERSİN, DİYARBAKIR'DA KRİTİK TARİHLER

Çalışmalarında ABD ve Fransa merkezli yüksek emisyon senaryolarına göre bazı önemli noktaların Sıfır Günü Kuraklığı projeksiyonlarını incelediklerini hatırlatan Franzke, "Türkiye'deki bazı bölgelerde koşulları 2000'den bu yana artış gösteriyor. ABD merkezli yüksek emisyon senaryosuna göre Adana ve Mersin 2030'da, İstanbul ve Diyarbakır 2050'de Sıfır Günü Kuraklığı ile yüzleşebilir." diye konuştu.

İstanbul'un 25 yıllık suyu kaldı! Sıfır Gün Kuraklığı 5 milyar insanı vuracak

KURAKLIK GIDA GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATACAK

Su kıtlığının tarımda ürün verimini azaltabileceği ve gıda güvenliğini tehdit edebileceğini dile getiren Franzke, "Ekonomik olarak su kıtlığı yaşanan tarım arazilerinin sürdürülebilir sulama ihtiyacı, gıda güvensizliğini hafifletmek için kritik öneme sahiptir. Madencilik de dahil olmak üzere suya bağımlı endüstriler ve hidroelektrik santralleri, operasyonel aksaklıklar, enerji kıtlıkları ve ekonomik kayıplara yol açabilir." diye konuştu.

HALK SAĞLIĞINI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Uzun süreli kuraklığın, tatlı su ve karasal ekosistemleri bozarak su kalitesini, biyolojik çeşitliliği ve uzun vadeli ekolojik dayanıklılığı tehlikeye atabileceğine değinen Franzke, düşük su kalitesinin su kaynaklı hastalıkların yayılmasına yol açabileceğinin ve halk sağlığı için büyük riskler oluşturabileceğinin altını çizdi.

SUYA ÖNCELİK VERİLMELİ

Bu tür olayların önlenmesi için uluslararası kuruluşlar ve ulusal hükümetlerin evsel kullanım, tarım ve enerji üretimi de dahil olmak üzere tüm önemli sektörlerde sürdürülebilir su yönetimi ve dayanıklılık oluşturmaya öncelik vermesi gerektiğine işaret eden Franzke, başlıca eylem ve tedbirler arasında yönetişim ve düzenlemenin güçlendirilmesi, verimli su altyapısına yatırım yapılması ve iklime dayanıklı tarımın teşvik edilmesinin yer aldığını söyledi.

İstanbul'un 25 yıllık suyu kaldı! Sıfır Gün Kuraklığı 5 milyar insanı vuracak

2050'DE 5 MİLYON İNSAN SUSUZ KALABİLİR

Türkiye Su Enstitüsü Politika Geliştirme Koordinatörü Dr. Tuğba Evrim Maden de nüfusun yoğun olduğu özellikle yarı kurak ve kurak iklim kuşağındaki pek çok bölgenin "Sıfır Günü Kuraklığı" riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Maden, yakın zamanda İran'da meydana gelen kuraklığın da bu konudaki riskleri bir kez daha gündeme getirdiğini ifade etti.

Küresel su tüketiminin, nüfus artış hızının iki katına çıktığı belirten Maden, bu eğilimlerin devam etmesi halinde, 2050 yılı itibarıyla yaklaşık 5 milyar insanın su stresi ile mücadele edeceğine dikkati çekti. İklim değişikliğinin yağış rejimleri üzerinde çeşitli etkileri olduğunu vurgulayan Maden bu değişimlerin doğrudan Sıfır Günü Kuraklığı olasılığını artırdığı değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un 25 yıllık suyu kaldı! Sıfır Gün Kuraklığı 5 milyar insanı vuracak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul baraj doluluk oranları! İşte sağanak sonrası son durum
Zirai don ve kuraklık vurmuştu: Fındık fiyatları belli oldu!
ETİKETLER
#Türkiye
#adana
#kuraklık
#mersin
#iklim değişikliği
#su kıtlığı
#Sıfır Günü Kuraklığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.