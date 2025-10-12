İstanbul baraj doluluk oranları! İşte sağanak sonrası son durum

Kategoriler
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarıların arından İstanbul için beklenen sağanak yağış etkisin gösterdi.
Birkaç gündür aralıklı olarak etkisin gösteren sağanak sonrası İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, barajlardaki doluluk oranını araştırmaya başladı.
Sağanak sonrası da İstanbul barajlarında düşüş devam ediyor. İSKİ verilerine göre; 12 Ekim tarihinde bara doluluk oranı 25.55 olarak ölçüldü.