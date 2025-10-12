Menü Kapat
Editor
 Banu İriç

Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkes sürecinde katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel teşekkür etti. Arap liderlerini de teşekkürlerine ekleyen Wiftkoff, geleceğin ortak umutla inşa edileceğini söyledi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 04:45
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 04:45

ABD Başkanı ’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi , Tel Aviv'de İsrailli rehinelerin yakınlarınca organize edilen bir mitinge yaptığı konuşmada, aralarında Cumhurbaşkanı 'ın da bulunduğu Müslüman ve Arap liderlerine teşekkür etti.

"MUCİZELER GERÇEKLEŞEBİLİR"


ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ’in Tel Aviv kentinde rehine yakınları tarafından organize edilen bir mitinge katıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner’ın da yer aldığı mitingde konuşan Witkoff, rehinelerin eve döneceğini belirterek, "Mucizeler gerçekleşebilir" dedi. Uzun zamandır bu geceyi hayal ettiğini belirten Witkoff, "Bu, gördüğüm en güçlü manzara. Herkes tek yürek. Tel Aviv'de barış, birlik ve umut için, Meydanı dediğimiz bu kutsal yerde bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN ADINI ANINCA TEPKİ ÇEKTİ

Witkoff, Trump, Kushner, Müslüman ve Arap liderleri ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya barış anlaşmasına yönelik çabaları için teşekkür ederek, "Bu gece olağanüstü bir şeyi, birçok kişinin imkansız olduğunu düşündüğü bir anı kutluyoruz. Burada, cesaret inançla buluştuğunda mucizelerin gerçekleşebileceğinin canlı kanıtı olarak duruyoruz. Siyasetten değil, cesaretten, umudunu kaybetmeyi reddedenlerin cesaretinden doğan bir barış" diye konuştu. Witkoff'un Netanyahu'nun adını andığı anlarda kalabalığın tepki göstermesi dikkat çekti.

WİTKOFF, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Witkoff, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu Müslüman ve Arap ülke liderlerinin çabalarının ’de barışa yönelik anlaşmada kritik bir rol oynadığını belirterek,
"Bu bölgenin geleceğinin eski nefretin külleri üzerine değil, ortak umut vaadi üzerine inşa edilebileceğini gösterdiğiniz için teşekkür ederim," dedi.

ETİKETLER
#donald trump
#gazze
#İsrail
#recep tayyip erdoğan
#rehineler
#barış anlaşması
#Steve Witkoff
#Dünya
