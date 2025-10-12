Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Tel Aviv'de İsrailli rehinelerin yakınlarınca organize edilen bir mitinge yaptığı konuşmada, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu Müslüman ve Arap liderlerine teşekkür etti.

"MUCİZELER GERÇEKLEŞEBİLİR"



ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail’in Tel Aviv kentinde rehine yakınları tarafından organize edilen bir mitinge katıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner’ın da yer aldığı mitingde konuşan Witkoff, rehinelerin eve döneceğini belirterek, "Mucizeler gerçekleşebilir" dedi. Uzun zamandır bu geceyi hayal ettiğini belirten Witkoff, "Bu, gördüğüm en güçlü manzara. Herkes tek yürek. Tel Aviv'de barış, birlik ve umut için, Rehineler Meydanı dediğimiz bu kutsal yerde bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN ADINI ANINCA TEPKİ ÇEKTİ

Witkoff, Trump, Kushner, Müslüman ve Arap liderleri ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya barış anlaşmasına yönelik çabaları için teşekkür ederek, "Bu gece olağanüstü bir şeyi, birçok kişinin imkansız olduğunu düşündüğü bir anı kutluyoruz. Burada, cesaret inançla buluştuğunda mucizelerin gerçekleşebileceğinin canlı kanıtı olarak duruyoruz. Siyasetten değil, cesaretten, umudunu kaybetmeyi reddedenlerin cesaretinden doğan bir barış" diye konuştu. Witkoff'un Netanyahu'nun adını andığı anlarda kalabalığın tepki göstermesi dikkat çekti.

WİTKOFF, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ



Witkoff, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu Müslüman ve Arap ülke liderlerinin çabalarının Gazze’de barışa yönelik anlaşmada kritik bir rol oynadığını belirterek,

"Bu bölgenin geleceğinin eski nefretin külleri üzerine değil, ortak umut vaadi üzerine inşa edilebileceğini gösterdiğiniz için teşekkür ederim," dedi.

