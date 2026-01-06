KPSS 2025/2 tercih sonuçları! ÖSYM AİS KPSS merkezi atama sonuç belgesi yayınlandı mı?

KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. 18-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen başvurulara ortaöğretim, ön lisansa ve lisans mezunu adaylar tarafından yoğun ilgi gösterilmişti. KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçları doğrultusunda 3 bin 732 aday kamu kurumlarındaki ihtiyaçlara göre kütüphaneci, hemşire, psikolog, grafiker, avukat, mimar, şehir plancısı, memur, kimyager, sağlık teknikeri, koruma güvenlik görevlisi ve şoför gibi pozisyonlara yerleştirilecek. KPSS'den daha yüksek puan alan adayların avantajlı olacağı KPSS 2025/2 tercih sonuçlarında adayların tercih sıralamaları da kritik rol oynayacak. Başvuru yapan adaylar tarafından KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor.

KPSS 2025/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025/2 merkezi atama tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından geçtiğimiz dönemlerde yapılan atamalar dikkate alındığında ise bu hafta en geç 9 Ocak 2026 tarihine kadar KPSS 2025/2 merkezi atama tercih sonuçlarının duyurulması bekleniyor.

19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında başvuruları gerçekleştirilen KPSS merkezi atama sonuçları 3 Ocak 2025 tarihine erişime açılmıştı. Bu kapsamda bu hafta KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS 2025/2 tercih sonuçlarına adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulaması üzerinden erişim sağlayabilecekler. Bu sistemlere T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle adaylar giriş yapabilecek. Daha sonrasında adaylar "Sonuçlarım" bölümünden KPSS 2025/2 tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA KADRO VE POZİSYONLAR

KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçları doğrultusunda atamaları gerçekleştirilecek olan kadro ve pozisyonlar belli oldu. Adaylar herhangi bir ek sınav veya mülakata girmeden doğrudan yerleştirildikleri görevlerde işe başlayacaklar. ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre alımlar apron memuru, avukat, biyolog, diyetisyen, ebe, evlendirme memuru, fizyoterapist, grafiker, hareket memuru, hemşire, icra memuru, koruma güvenlik görevlisi, kimyager, kütüphaneci, memur, satınalma uzman yardımcısı, mimar, mühendis, mütercim, muhasebeci, odyolog, büro personeli, programcı, psikolog, puantör, sürveyan, şehir plancısı, tahsildar, veri hazırlama kontrol işletmeni, veteriner ve veznedar mesleklerinde yapılacak.