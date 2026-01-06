Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

KPSS 2025/2 tercih sonuçları! ÖSYM AİS KPSS merkezi atama sonuç belgesi yayınlandı mı?

KPSS 2025/2 tercihlerinin ne zaman açıklanacağı başvuru yapan adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS 2025/2 merkezi atama tercih sonuçlarında toplam 3 bin 732 kişi yerleştirilecek. Lisans, ön lisans ve lise mezunu adaylar yerleştirildikleri kurumda herhangi bir mülkata veya sınava girmeden doğrudan göreve başlayacaklar. KPSs 2025/2 yerleştirme sonuçları açıklanan bilgilere göre ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden duyurulacak. Adaylar KPSS 2025/2 merkezi tercih sonuçlarını "yerleştirme sonuçları" ekranından görüntüleyebilecekler. Peki KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Sonuçlar için öngrülen takvim...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KPSS 2025/2 tercih sonuçları! ÖSYM AİS KPSS merkezi atama sonuç belgesi yayınlandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 09:49

KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. 18-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen başvurulara ortaöğretim, ön lisansa ve lisans mezunu adaylar tarafından yoğun ilgi gösterilmişti. KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçları doğrultusunda 3 bin 732 aday kamu kurumlarındaki ihtiyaçlara göre kütüphaneci, hemşire, psikolog, grafiker, avukat, mimar, şehir plancısı, memur, kimyager, sağlık teknikeri, koruma güvenlik görevlisi ve şoför gibi pozisyonlara yerleştirilecek. KPSS'den daha yüksek puan alan adayların avantajlı olacağı KPSS 2025/2 tercih sonuçlarında adayların tercih sıralamaları da kritik rol oynayacak. Başvuru yapan adaylar tarafından KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor.

KPSS 2025/2 tercih sonuçları! ÖSYM AİS KPSS merkezi atama sonuç belgesi yayınlandı mı?

KPSS 2025/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025/2 merkezi atama tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından geçtiğimiz dönemlerde yapılan atamalar dikkate alındığında ise bu hafta en geç 9 Ocak 2026 tarihine kadar KPSS 2025/2 merkezi atama tercih sonuçlarının duyurulması bekleniyor.

19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında başvuruları gerçekleştirilen KPSS merkezi atama sonuçları 3 Ocak 2025 tarihine erişime açılmıştı. Bu kapsamda bu hafta KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KPSS 2025/2 tercih sonuçları! ÖSYM AİS KPSS merkezi atama sonuç belgesi yayınlandı mı?

KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS 2025/2 tercih sonuçlarına adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulaması üzerinden erişim sağlayabilecekler. Bu sistemlere T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle adaylar giriş yapabilecek. Daha sonrasında adaylar "Sonuçlarım" bölümünden KPSS 2025/2 tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

KPSS 2025/2 tercih sonuçları! ÖSYM AİS KPSS merkezi atama sonuç belgesi yayınlandı mı?

KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA KADRO VE POZİSYONLAR

KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçları doğrultusunda atamaları gerçekleştirilecek olan kadro ve pozisyonlar belli oldu. Adaylar herhangi bir ek sınav veya mülakata girmeden doğrudan yerleştirildikleri görevlerde işe başlayacaklar. ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre alımlar apron memuru, avukat, biyolog, diyetisyen, ebe, evlendirme memuru, fizyoterapist, grafiker, hareket memuru, hemşire, icra memuru, koruma güvenlik görevlisi, kimyager, kütüphaneci, memur, satınalma uzman yardımcısı, mimar, mühendis, mütercim, muhasebeci, odyolog, büro personeli, programcı, psikolog, puantör, sürveyan, şehir plancısı, tahsildar, veri hazırlama kontrol işletmeni, veteriner ve veznedar mesleklerinde yapılacak.

ETİKETLER
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.