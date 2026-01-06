Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

AJet’ten çılgın kampanya! 9 dolara yurt dışı seyahati

Hava yolu şirketi AJet, yeni yılın ilk günlerinde yurt dışı hatlarda geçerli indirimli bilet kampanyası düzenlediğini duyurdu. 85 bin koltukla sınırlı olan kampanyada 9 dolardan başlayan fiyatlarla bilet almak mümkün...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
11:14
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
11:17
AJet’ten çılgın kampanya! 9 dolara yurt dışı seyahati

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yeni yıla yurt dışı hatlarda geçerli indirimli bilet kampanyası ile başladı. Kampanya ile AJet’in tüm yurt dışı hatlarında biletler, 9 dolardan/eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet’ten çılgın kampanya! 9 dolara yurt dışı seyahati

34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, yeni yılın ilk kampanyasıyla misafirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat etme imkanı sunuyor. AJet’in indirimli biletleri, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 11:00’den 7 Ocak 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. 9 dolardan/eurodan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 85 bin koltuk satışa sunulacak.

AJet’ten çılgın kampanya! 9 dolara yurt dışı seyahati

İNDİRİMLİ BAGAJ HAKKI

Kampanya kapsamında seçili rotalarda 1 dolar/euro artı vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler de satışta çıktı. Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak; 12 euro olan kabin bagajı 5 euroya, yine 12 euro olarak sunulan ‘Basic’ bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 euroya alınabilecek. İndirimli biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satışta olacak.

