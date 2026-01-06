İhtiyaç kredisi için yarış kızıştı! İşte tam 90 bin liraya kadar faizsiz kredi veren bankalar

Kategoriler
Yeni yılın ilk günlerinde vatandaşların nakit akışını sağlamak için tüketici kredisi başvuruları devam ediyor. Bankaların yeni müşteri davet edebilmek amacıyla faizsiz kredi yarışı da hızlandı. İhtiyaç kredisinde sıfır faizle yani bedelsiz kredi seçenekleri bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Peki hangi banka hangi şartlarla 0 faizli ihtiyaç kredisi veriyor? İşte detaylar...
– 65.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli kredi
– 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans
Toplam: 90.000 TL
– 60.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
– 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
Toplam: 85.000 TL
GARANTİ BBVA (Yeni Müşteri)
– 50.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
– 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans
Toplam: 75.000 TL
– 35.000 TL’ye varan 6 ay vadeli %0 faizli kredi
– 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans
Toplam: 60.000 TL
– 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
– 30.000 TL’ye varan %0 faizli ek hesap
Toplam: 55.000 TL
– 60.000 TL’ye varan vade farksız 6 taksit
– 25.000 TL’ye varan 6 ay vadeli %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı
Toplam: 85.000 TL
– 50.000 TL’ye varan %0 faizli Süper Ek Hesap
– “SUPERKART” kampanya kodu ile 20.000 TL Artı Bakiye
– 5.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı
– Ücretsiz havale imkânı
– Seçili e-ticaret alışverişlerine 10.000 TL’ye varan ParafPara
– 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit
– Kart ücreti yok
100.000 TL’ye varan 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi
DENİZBANK
– 20.000 TL’ye varan 36 ay vadeli %1,99 faizli kredi
– 25.000 TL’ye varan 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi
– 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %1,29 faizli taksitli destek hesap
– 125.000 TL’ye varan 36 ay vadeli %2,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi
– 125.000 TL’ye varan 36 ay vadeli %2,99 faizli ihtiyaç kredisi
– 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
– 150.000 TL’ye varan 12 ay vadeli %2,99 faizli ihtiyaç kredisi
– 50.000 TL’ye varan 18 ay vadeli uygun kâr paylı alışveriş kredisi (%4,19)
– %3,59’dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi