İhtiyaç kredisi için yarış kızıştı! İşte tam 90 bin liraya kadar faizsiz kredi veren bankalar

Ocak 06, 2026 11:04
1
İhtiyaç kredisi

Yeni yılın ilk günlerinde vatandaşların nakit akışını sağlamak için tüketici kredisi başvuruları devam ediyor. Bankaların yeni müşteri davet edebilmek amacıyla faizsiz kredi yarışı da hızlandı. İhtiyaç kredisinde sıfır faizle yani bedelsiz kredi seçenekleri bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Peki hangi banka hangi şartlarla 0 faizli ihtiyaç kredisi veriyor? İşte detaylar...

2
DenizBank (Yeni Müşteri)

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

– 65.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli kredi
– 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans
Toplam: 90.000 TL
 

3
QNB (Yeni Müşteri)

QNB (Yeni Müşteri)

– 60.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
– 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
Toplam: 85.000 TL
 

4
Garanti BBVA (Yeni Müşteri)

GARANTİ BBVA (Yeni Müşteri)

– 50.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
– 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans
Toplam: 75.000 TL
 

5
Akbank (Yeni Müşteri)

AKBANK(Yeni Müşteri)

– 35.000 TL’ye varan 6 ay vadeli %0 faizli kredi
– 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans
Toplam: 60.000 TL
 

6
İş Bankası (Yeni Müşteri)

İŞ BANKASI (Yeni Müşteri)

– 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
– 30.000 TL’ye varan %0 faizli ek hesap
Toplam: 55.000 TL
 

7
Albaraka Türk (Yeni Müşteri – Katılım)

Albaraka Türk (Yeni Müşteri – Katılım)

– 60.000 TL’ye varan vade farksız 6 taksit
– 25.000 TL’ye varan 6 ay vadeli %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı
Toplam: 85.000 TL
 

8
ON Dijital Bankacılık (Yeni Müşteri)

ON Dijital Bankacılık (Yeni Müşteri)

– 50.000 TL’ye varan %0 faizli Süper Ek Hesap

 

9
Yapı Kredi (Yeni Müşteri)

YAPI KREDİ(Yeni Müşteri)

– “SUPERKART” kampanya kodu ile 20.000 TL Artı Bakiye
 

10
Ziraat Bankası (Yeni Müşteri)

ZİRAAT BANKASI(Yeni Müşteri)

– 5.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı
– Ücretsiz havale imkânı
 

11
Halkbank (Yeni Müşteri)

Halkbank (Yeni Müşteri)

– Seçili e-ticaret alışverişlerine 10.000 TL’ye varan ParafPara
 

12
Kuveyt Türk (Yeni Müşteri – Katılım)

KUVEYTTÜRK (Yeni Müşteri – Katılım)

– 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit
– Kart ücreti yok

 

13
AKBANK

DÜŞÜK FAİZLİ / KÂR PAYLI FIRSATLAR

AKBANK(Yeni Müşteri)

 100.000 TL’ye varan 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi
 

14
DenizBank

DENİZBANK

– 20.000 TL’ye varan 36 ay vadeli %1,99 faizli kredi
 

15
ING (Yeni Müşteri)

ING (Yeni Müşteri)

– 25.000 TL’ye varan 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi
– 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %1,29 faizli taksitli destek hesap
 

16
Enpara.com (Yeni Müşteri)

Enpara.com (Yeni Müşteri)

– 125.000 TL’ye varan 36 ay vadeli %2,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi
 

17
TEB (Yeni Müşteri)

TEB (Yeni Müşteri)

– 125.000 TL’ye varan 36 ay vadeli %2,99 faizli ihtiyaç kredisi
– 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
 

18
QNB (Yeni Müşteri)

QNB (Yeni Müşteri)

– 150.000 TL’ye varan 12 ay vadeli %2,99 faizli ihtiyaç kredisi
 

19
Hayat Finans (Yeni Müşteri – Katılım)

Hayat Finans (Yeni Müşteri – Katılım)

– 50.000 TL’ye varan 18 ay vadeli uygun kâr paylı alışveriş kredisi (%4,19)
 

20
HSBC

HSBC

– %3,59’dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi

 

