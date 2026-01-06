Menü Kapat
Çocuklarına koydukları isim başkasında yok! 2025’in en çok tercih edilen kız ve bebek isimleri belli oldu: İstatistikler şaşırttı

Ocak 06, 2026 11:16
1
2025’in en çok tercih edilen kız ve bebek isimleri

Aileler daha çocukları dünyaya gelmeden isim araştırmasına giriyor. Bir yandan anlamlı ve kulağa hoş gelmesi, diğer yandan da farklı olması için aylar süren çalışmalar yapılıyor. 2025 yılında da hem kız hem de erkek bebekler için en çok tercih edilen bebek isimleri belli olurken, bazı isimlerin sadece birer tane olması dikkat çekti.

2
yeni doğan

Birçok kültürde bebeklere koyulan isimler, kaderlerine etki eden faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle aileler çocuklarına en güzel ismi vermek için ince eleyip sık dokuyor. Bazı isimler ise dönem dönem popülerlik kazanıyor ve o yıl içinde doğan pek çok bebeğe aynı isim veriliyor. Nitekim 2025 yılında da böyle oldu. Binlerce bebeğe aynı isim verildi. Ancak kimi ailelerin çocuklarına koydukları isim ise başkasında yok…

3
Çocuklarına koydukları isim başkasında yok! 2025’in en çok tercih edilen kız ve bebek isimleri belli oldu: İstatistikler şaşırttı

2025 YILININ EN ÇOK TERCİH EDİLEN ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Kamuoyu ile paylaşılan verilere göre 2025 yılında erkek bebeklere koyulan isimler listesinin ilk sırasında “Alparslan” yer alıyor. Tarihi açıdan önemli bir şahsiyet olan Alparslan, güç ve liderlik çağrışımı yaptığı için aileler tarafından sıkça tercih edildi. Bu duruma televizyon dizilerinin katkısı da elbette es geçilemez.

4
Çocuklarına koydukları isim başkasında yok! 2025’in en çok tercih edilen kız ve bebek isimleri belli oldu: İstatistikler şaşırttı

Güçlü ve özgün yapısının yanı sıra Türk tarihi ve mitolojisinden izler taşıyan Göktuğ ismi 2025 yılında erkek bebeklere en çok koyulan isimler arasında yer aldı.

5
Çocuklarına koydukları isim başkasında yok! 2025’in en çok tercih edilen kız ve bebek isimleri belli oldu: İstatistikler şaşırttı

Peygamber ismi olan Yusuf, geçmişten bugüne en çok tercih edilen isimler arasında yer alırken, 2025 yılında da bu popülerliğinden bir şey kaybetmedi. Geçtiğimiz sene 4.880 bebeğe Yusuf ismi verildi.

6
Çocuklarına koydukları isim başkasında yok! 2025’in en çok tercih edilen kız ve bebek isimleri belli oldu: İstatistikler şaşırttı

Yine tarihi bir karakter olan ve askeri güç, kahramanlık gibi kavramları temsil eden Metahan ismi de 2025 yılında erkek bebeklere en çok koyulan isimler arasına girdi.

7
Çocuklarına koydukları isim başkasında yok! 2025’in en çok tercih edilen kız ve bebek isimleri belli oldu: İstatistikler şaşırttı

EN POPÜLER ERKEK BEBEK İSİMLERİ

1. Alparslan – 8.088

2. Göktuğ – 5.683

3. Yusuf – 4.880

4. Metehan – 4.762

5. Ömer Asaf – 4.244

6. Kerem – 4.207

7. Aslan – 3.920

8. Ömer – 3.869

9. Miraç – 3.743

10. Eymen – 3.676

8
Çocuklarına koydukları isim başkasında yok! 2025’in en çok tercih edilen kız ve bebek isimleri belli oldu: İstatistikler şaşırttı

2025 YILININ EN ÇOK TERCİH EDİLEN KIZ BEBEK İSİMLERİ

2025 yılının en çok tercih edilen kız bebek isimleri listesinin zirvesinde “Defne” ismi yer aldı. Doğal, sade ve duru bir söylenişe sahip olan Defne, modern isim arayışında olanlar için oldukça popülerdi.

9
Çocuklarına koydukları isim başkasında yok! 2025’in en çok tercih edilen kız ve bebek isimleri belli oldu: İstatistikler şaşırttı

Zarif anlamı ve modern yapısıyla Asel ismi geçtiğimiz yıl aileler tarafından yoğun şekilde tercih edildi.

10
Çocuklarına koydukları isim başkasında yok! 2025’in en çok tercih edilen kız ve bebek isimleri belli oldu: İstatistikler şaşırttı

Peygamber Efendimizin kızının ismi Zeynep gelmiş geçmiş en çok tercih edilen isimler arasında yer alırken, 2025 yılında da kız bebeklere en çok koyulan isimler listesinde 3. Sıraya yerleşti.

11
Çocuklarına koydukları isim başkasında yok! 2025’in en çok tercih edilen kız ve bebek isimleri belli oldu: İstatistikler şaşırttı

Hem modern hem geleneksel bir yapıya sahip olan Asya, ebeveynlerin en çok tercih ettiği kız bebek isimleri arasına girdi. Geçtiğimiz yıl 5 bin 41 bebeğe Asya ismi verildi.

12
Çocuklarına koydukları isim başkasında yok! 2025’in en çok tercih edilen kız ve bebek isimleri belli oldu: İstatistikler şaşırttı

EN POPÜLER KIZ İSİMLERİ

1. Defne – 7.466

2. Asel – 7.347

3. Zeynep – 6.540

4. Asya – 5.041

5. Gökçe – 4.759

6. Zümra – 4.685

7. Elif – 4.203

8. Elisa – 4.197

9. Lina – 3.655

10. Duru – 3.389

13
Çocuklarına koydukları isim başkasında yok! 2025’in en çok tercih edilen kız ve bebek isimleri belli oldu: İstatistikler şaşırttı

ÇOCUKLARINA KOYDUKLARI İSİM BAŞKASINDA YOK

Paylaşılan verilerde en çok tercih edilen kız ve bebek isimlerinin yanı sıra, çocuklarının isminin ona özgü olmasını isteyen ailelerin tercihleri de dikkat çekti. Buna göre bazı isimler geçtiğimiz sadece birer bebeğe koyuldu Buna göre 2025 yılında

  • Eylül Feza,
  • Irmak Dila,
  • Azra Akel,
  • Oğuz Umut,
  • Kerem Akil,
  • Elif Evin,
  • Kağan Celal,
  • Dilara Hayat ve
  • Tuna Mete gibi isimler sadece bir bebeğe verildi.

