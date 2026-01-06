Fenerbahçe - Samsunspor maçına saatler kala şok sakatlık

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Samsunspor'da Rick van Drongelen'in sakatlandığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun kamp kadrosuna alınmadığı duyuruldu.

ZORLANMA VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Samsunspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Rick van Drongelen, 05.01.2026 tarihinde TFF Süper Kupa Yarı Final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissetmiştir. Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda (Adduktor Longus) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir. Rick van Drongelen’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."