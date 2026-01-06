Evinde uykudayken yangına yakalandı! Ölümden kıl payı kurtuldu

Kategoriler
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yangın paniği yaşandı. Ereğli Mahallesi Mercan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, evde yalnız olan vatandaş, elektrikli sobanın açık olduğu odada uyuyakaldı. Evde elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıkarken alevler kısa süre içerisinde büyüdü.
Odayı yoğun dumanın kaplaması üzerine uyanan ev sahibi, alevleri fark ederek hızla kendini dışarı attı. Eşinin memlekette olması nedeniyle evde tek başına bulunduğu öğrenilen vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde maddi hasar oluştu. Ev sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.