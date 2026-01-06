4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Burdur'da etkili olan yoğun sis, trafik kazasını da beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde Burdur-Antalya kara yolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 15 AEK 189 plakalı otomobil, G.U. idaresindeki 07 BZY 904 plakalı otomobil, M.K. idaresindeki 15 ABM 002 plakalı otomobil ile H.B.'nin kullandığı 06 EUT 152 plakalı kamyonet yoğun sisten dolayı çarpıştı.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Kazada 07 BZY 904 plakalı otomobilin sürücüsü G.U. yaralanırken, S.U. adlı yolcu araç içerisinde sıkıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan S.U., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

S.U.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.