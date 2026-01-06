Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Yoğun sisin etkili olduğu Burdur'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralı S.U., araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 11:18

Burdur'da etkili olan yoğun sis, trafik kazasını da beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde Burdur-Antalya kara yolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 15 AEK 189 plakalı otomobil, G.U. idaresindeki 07 BZY 904 plakalı otomobil, M.K. idaresindeki 15 ABM 002 plakalı otomobil ile H.B.'nin kullandığı 06 EUT 152 plakalı kamyonet yoğun sisten dolayı çarpıştı.

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Kazada 07 BZY 904 plakalı otomobilin sürücüsü G.U. yaralanırken, S.U. adlı yolcu araç içerisinde sıkıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan S.U., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

S.U.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın ilk katı hal bataryası tanıtıldı
İzmir Adliyesi önünde bomba paniği! Bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.