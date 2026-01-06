Dünyanın ilk katı hal bataryası tanıtıldı

Kategoriler
Elektrikli araç dünyasında yıllardır beklenen büyük adım atıldı. Donut Lab, ticari kullanıma hazır ilk tam katı hal (all-solid-state) bataryayı seri üretim seviyesinde tanıttığını duyurdu.
Şirketin paylaştığı verilere göre yeni teknoloji, yalnızca 5 dakikada tam şarj, 400 Wh/kg enerji yoğunluğu ve yüksek güvenlik sunuyor. Donut Lab, bu bataryaların otomobillerden motosikletlere, ağır ticari araçlardan iş makinelerine kadar geniş bir yelpazede kullanılmaya başlandığını belirtiyor.
Donut Lab, daha önce Verge Motorcycles için geliştirdiği jant içi elektrik motoruyla dikkat çekmişti. Bu kez sahnede, sıvı elektrolit içermeyen batarya hücreleri var. Şirket, hücrelerin gigawatt-saat ölçeğinde üretime hazır olduğunu ve küresel üreticilere tedarik edilebileceğini söylüyor. Verge Motorcycles da güncellenen TS Pro modelinin 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren bu bataryaları kullanacağını açıkladı.
Teknik detaylar iddialı. Donut Lab’e göre enerji yoğunluğu kg başına 400 watt-saat. Bu, günümüzde üst seviye lityum-iyon bataryalarda görülen 250–300 Wh/kg aralığının belirgin biçimde üzerinde. Daha da çarpıcı olanı, herhangi bir yüzde 80 limiti olmadan yalnızca 5 dakikada tam dolum iddiası. Üstelik şirket, 100 bin şarj döngüsü garantisi verdiğini söylüyor. Karşılaştırmak gerekirse, mevcut lityum-iyon çözümler çoğunlukla yaklaşık 5 bin tam döngüyle sınırlı.
Sıcaklık konusu da önemli. Donut Lab, bataryanın -30°C ile +100°C arasında kapasitesinin yüzde 99’undan fazlasını koruduğunu ifade ediyor. Hasar görse bile tutuşma riski taşımadığı vurgulanıyor. Ayrıca üretimde nadir ya da stratejik hammaddelere ihtiyaç duyulmaması, şirketin altını çizdiği bir diğer nokta. Kullanılan malzemelerin yaygın ve çevre dostu olduğu, bu sayede jeopolitik risklerden bağımsız üretim yapılabildiği belirtiliyor. Maliyet tarafında da, benzer kapasiteli lityum-iyon çözümlere göre daha düşük üretim maliyeti iddiası var.
Bu teknolojinin sahadaki karşılığı için örnek, Verge TS Pro modeli. Önceki nesil TS Pro, geleneksel lityum-iyon bataryayla şehir içinde yaklaşık 350 km menzil sunuyor, 35 dakikanın altında şarj oluyordu.
Yeni nesil TS Pro, standart bataryayla aynı menzili koruyor. Ancak aynı batarya yuvasına sığan Büyük Batarya seçeneğiyle menzil 600 km’ye kadar çıkabiliyor. Şarj süresi ise 10 dakikanın altına düşüyor. Verge, bu sürenin bilinçli olarak biraz uzatıldığını; sürücülerin kısa bir mola verebilmesini hedeflediklerini söylüyor.