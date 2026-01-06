Dünyanın ilk katı hal bataryası tanıtıldı

-30’DAN +100 DERECEYE KADAR STABİL

Sıcaklık konusu da önemli. Donut Lab, bataryanın -30°C ile +100°C arasında kapasitesinin yüzde 99’undan fazlasını koruduğunu ifade ediyor. Hasar görse bile tutuşma riski taşımadığı vurgulanıyor. Ayrıca üretimde nadir ya da stratejik hammaddelere ihtiyaç duyulmaması, şirketin altını çizdiği bir diğer nokta. Kullanılan malzemelerin yaygın ve çevre dostu olduğu, bu sayede jeopolitik risklerden bağımsız üretim yapılabildiği belirtiliyor. Maliyet tarafında da, benzer kapasiteli lityum-iyon çözümlere göre daha düşük üretim maliyeti iddiası var.