İzmir Adliyesi önünde bomba paniği! Bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İzmir'de sabah erken saatlerde hareketli dakikalar yaşandı. Adliyesi önünde kapı girişinde kaldırım kenarında şüpheli paket ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüpheli paketin bulunduğu alan güvenlik çemberine alınırken bölge araç ve yaya geçişlerine kapatıldı. Bir süre sonra bölgeye gelen bomba uzmanı, şüpheli paketi fünye ile patlattı.
Paketin boş çıkması üzerine çevredekiler rahat nefes aldı. Gördü tanıklarının ifadesine göre, şüpheli paketin bir araçtan yere düştüğü ve yoldan geçen bir vatandaş tarafından yol kenarına bırakıldığı öğrenildi.
Öte yandan, PKK'lı 2 terörist 5 Ocak 2017 tarihinde burada bir silahlı saldırı gerçekleştirmiş, Polis Memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuştu. Dün de hain saldırının yıl dönümüydü.