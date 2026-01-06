İzmir Adliyesi önünde bomba paniği! Bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu

İzmir'de sabah erken saatlerde hareketli dakikalar yaşandı. Adliyesi önünde kapı girişinde kaldırım kenarında şüpheli paket ihbarı üzerine harekete geçti.

GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Şüpheli paketin bulunduğu alan güvenlik çemberine alınırken bölge araç ve yaya geçişlerine kapatıldı. Bir süre sonra bölgeye gelen bomba uzmanı, şüpheli paketi fünye ile patlattı.

PAKETİN BİR ARAÇTAN DÜŞTÜĞÜ İDDİASI

Paketin boş çıkması üzerine çevredekiler rahat nefes aldı. Gördü tanıklarının ifadesine göre, şüpheli paketin bir araçtan yere düştüğü ve yoldan geçen bir vatandaş tarafından yol kenarına bırakıldığı öğrenildi.

PKK'NIN SALDIRISINI HATIRLATTI

Öte yandan, PKK'lı 2 terörist 5 Ocak 2017 tarihinde burada bir silahlı saldırı gerçekleştirmiş, Polis Memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuştu. Dün de hain saldırının yıl dönümüydü.