Kapalıçarşı soruşturmasında yeni dalga! 80 şüphelinin mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında dördüncü dalga operasyon düzenlendi. Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde düzenlenen operasyon 14 ile yayıldı.

PARALARI KRİPTO İLE YURT DIŞINA ÇIKARMIŞLAR

Çalışmalar sonucu forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasadışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

80 ŞÜPHELİNİN HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri toplam 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.