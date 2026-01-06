Menü Kapat
3 dakikada 22 milyonluk vurgun! Film sahnesini aratmayan soygun kamerada

Suriye'deki iç savaştan kaçıp 10 yıl önce Hatay'a gelen ve burada kuyumculuk işiyle uğraşan Zaher Alshabb'ın 20 yıllık emeği 3 dakika gitti. İş yerine silahla giren hırsızlar, 22 milyon TL’lik altını 3 dakika içerisinde çalıp kayıplara karıştı. Film sahnesini aratmayan soygun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından 10 yıl önce Türkiye'ye gelen Zaher Alshabb, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kuyumcu dükkanı açtı. Alshabb, çalışanlarıyla birlikte işlerini yaptıkları esnada kafalarında kask bulunan elleri silahlı 2 hırsız bir anda iş yerine daldı.

3 dakikada 22 milyonluk vurgun! Film sahnesini aratmayan soygun kamerada

3 DAKİKADA 22 MİLYONLUK VURGUN

Uzun namlulu silah ve tabancalı hırsızlar, işyerindeki 4 şahsa silah doğrultup zorla masanın arkasına geçmelerini istedi. 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soyan hırsızlar, yaklaşık 22 milyon TL’lik vurgun yaptı.

3 dakikada 22 milyonluk vurgun! Film sahnesini aratmayan soygun kamerada

SOYGUN ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde; hırsızların iş yerine silahlarla geldiği ve yanlarında bulunan torbaya altınları doldurdukları görüldü.

3 dakikada 22 milyonluk vurgun! Film sahnesini aratmayan soygun kamerada

"DIŞARIDA ARABADA BEKLEYEN 2 KİŞİ DAHA VARDI"

Silahlı iki hırsızın film sahnelerini aratmayan soygun sırasında yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Joud Mohammed Alsaleh, "Biz burada kuyumculuk işi yapıyoruz. İş yerinde normal işlerimizi yapıyorduk birdenbire üzerimize silahlarla geldiler. Hırsızlar, 'hareket etmeyin, bu oyun değil elimizde silahlar var' dediler. Baskı yapıp ellerimizi kaldırmamızı istediler. Biz de ellerimizi kaldırdık, yere yattık. Hırsızlardan biri diğer tarafa atlayıp altınları almaya başladılar. Sonra bize görmeyelim diye biber gazı sıktılar. Ondan sonra altınları alıp kaçtılar, polislere haber verdik. Allah onlardan razı olsun, polisler araştırıyorlar ve inşallah bulacaklar. Ortalama 3 ila 4 kilo arasında çalınan altınların 20 ila 22 milyon TL arasında değeri var. Türkiye'de 10 yıldır kuyumculuk işi yapıyoruz ve ilk defa başımıza geldi. Birinin elinde tabanca diğerinin elinde ise uzun namlulu silah vardı. Dışarıda arabada bekleyen 2 kişi daha vardı. İki içeride iki dışarıda toplam 4 hırsızlardı. Ellerindeki beyaz torbalara koyup çaldılar" ifadelerini kullandı.

3 dakikada 22 milyonluk vurgun! Film sahnesini aratmayan soygun kamerada
