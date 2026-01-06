11 ilde 'Sanal Kıskaç' operasyonu! 827 milyon liralık vurgun: 17 şüpheli yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü operasyonun düğmesine bastı. 6 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırarak mağdur eden şüphelilere operasyon düzenlendi.

827 MİLYONLUK VURGUN

Sosyal medya platformları üzerinden "sıfır faizli kredi" adı altında ilanlar vermek suretiyle vatandaşları oluşturdukları phishing (oltalama) sitelerine yönlendirerek internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim yapmak suretiyle para transferi yapan, ülke geneli çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen, banka ve kripto para hesaplarındaki toplam işlem hacimleri 827 milyon 473 bin TL olduğu anlaşılan şüphelilerin yakalanması amacıyla; Diyarbakır merkezli Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklandı. 6’sı hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. 1’inin işlemleri ise Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından ikmalen takip ediliyor.