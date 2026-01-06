Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

11 ilde 'Sanal Kıskaç' operasyonu! 827 milyon liralık vurgun: 17 şüpheli yakalandı

Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinden 10’u tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise 827 milyon 473 bin TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 08:36
|
06.01.2026
06.01.2026
saat ikonu 09:39

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü operasyonun düğmesine bastı. 6 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırarak mağdur eden şüphelilere operasyon düzenlendi.

827 MİLYONLUK VURGUN

Sosyal medya platformları üzerinden "sıfır faizli kredi" adı altında ilanlar vermek suretiyle vatandaşları oluşturdukları phishing (oltalama) sitelerine yönlendirerek internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim yapmak suretiyle para transferi yapan, ülke geneli çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen, banka ve kripto para hesaplarındaki toplam işlem hacimleri 827 milyon 473 bin TL olduğu anlaşılan şüphelilerin yakalanması amacıyla; Diyarbakır merkezli Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklandı. 6’sı hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. 1’inin işlemleri ise Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından ikmalen takip ediliyor.

#Gündem
