 Banu İriç

Cem Küçük'ten emekli maaşı çıkışı: 'Başkası kurtarmaz' diyerek olması gerekeni açıkladı

Gazeteci Cem Küçük, emekli maaşlarında gelinen noktada en düşük maaşa seyyanen zam da eklenerek olması gereken miktarı açıkladı. "Bunlar da belki yetmeyecek" diyen Küçük toplumun bu şekilde en azından hükümet için "Elinden geleni yapmışlar." yorumunda bulunabileceğini söyledi.

06.01.2026
06.01.2026
01:11

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında emeklilere yapılması gereken zammı açıkladı. En düşük emekli maaşın üzerine bir de seyyanen zam yapılarak çıkması gereken seviyeyi belirtti.

Cem Küçük'ten emekli maaşı çıkışı: 'Başkası kurtarmaz' diyerek olması gerekeni açıkladı

"5-6 BİN SEYYANEN ZAM DIŞINDA KURTARMAZ"

Küçük, "Emeklilere 5-6 bin seyyanen zam dışında hiçbir şey kurtarmaz." diyerek en düşük emekli maaşının 25-26 bin bandına gelmesi gerektiğini söyledi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25-26 BİN LİRAYA GETİR"

Ortalama maaşların da 30-35 bine çıkması gerektiğini belirten Küçük şu ifadeleri kullandı: "Seyyanen 5 bin lira mı, 10 bin lira mı ne veriyorsanız yapılması lazım. En azından 18-19 bin en düşük maaşı 25-26 bin liraya getir. Ortalama maaşları 30-35 bin liraya çek."

Cem Küçük'ten emekli maaşı çıkışı: 'Başkası kurtarmaz' diyerek olması gerekeni açıkladı


Küçük bu zamların bile aslında yeterli olmayacağını ifade ederek hükümetin toplum nezdinde bunu yaptığında "Elinden geleni yaptığı" algısının oluşabileceğini belirtti.

Ekonomi
