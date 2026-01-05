Emekli ve memur zammı belli oldu! İşte 2026 maaş zam oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10.00'da merakla beklenen rakamları açıkladı. 17 milyon emekli ve 4 milyona yakın memurun yılın ilk 6 ayı için alacağı zam oranı netlik kazanmış oldu. Buna göre; SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları 12.19 artarken memur ve memur emeklilerinin enflasyondan kaynaklı maaş artış oranı ise 18.61 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

Bu çerçevede en düşük emekli maaşı 18.713 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI KESİNLEŞTİ

En düşük memur emeklisi maaşı 26.887 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI DA NETLEŞTİ

En düşük memur maaşı ise 58.305 TL oldu.

ZAM ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları ise her 6 ayda bir, gerçekleşen enflasyon oranı kadar artırılıyor. Bu nedenle aralık ayı enflasyonu, emeklilerin alacağı zam oranı açısından doğrudan belirleyici oluyor.

Memur ve memur emeklilerinin zammı toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Buna göre memurlar yüzde 11 toplu sözleşme zammı alacak üzerine 6 aylık enflasyon farkı eklenecek.

Ocak ayında yapılacak zamların ardından, memur ve emekliler için ikinci 6 aylık zam temmuz ayında, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte uygulanacak.

PİYASA BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31 olarak açıklaması, aralık ayı enflasyonuna dair beklentileri de şekillendirdi. Buna göre aralık ayında aylık enflasyonun

yüzde 1 civarında gelmesi bekleniyordu. Bu senaryoda, 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 12,31 seviyesinde oluşacağı, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkının ise yaklaşık yüzde 6,96 olacağı öngörülüyor.