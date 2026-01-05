Menü Kapat
14°
Ekonomi
Editor
Editor
 Fuat İğci

14 günlük memur maaş farkı ödemesi 2026: Memur ve memur emeklisi maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?

Ocak-Temmuz ayları arasında memurların alacağı yeni maaşlar belli oldu. En düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 lira seviyesine yükseldi. Kamuda görev yapan öğretmen, doktor, polis, hemşire, zabıta, mühendis, avukat gibi mesleklere yüzde 18,6 zam ve üzerine 1000 lira seyyanen artış gerçekleştirildi. Memur emeklileri de benzer şekilde yüzde 18,6 zam ve 1000 lira seyyanen artış alacak. Ocak ayında zamlı maaş ödemesi alamayanlar için fark ödemeleri yapılacak. Peki Memur ve memur emeklisi maaş farkı ödemeleri 2026 ne zaman? İşte, fark ödemelerine ilişkin son gelişmeler…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
14:11
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
14:11

Memur maaşlarına toplu sözleşmeye göre yüzde 11 ve 1000 lira , enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7,6 artış olmak üzere toplam %18,6 zam yansıtılacak. Memur maaşları her ayın 15’inden itibaren işlendiği için 14 günlük boşluk sebebiyle enflasyon farkı ödemesi yapılacak. Benzer şekilde memur emeklileri de maaş ödemelerini her ayın 5’ine kadar aldığından fark ödemesi yapılması gerekiyor. Zamlı maaşların belli olmasının ardından gözler maaş farkı ödeme takvimine çevrildi. Memur maaşları normal şartlarda her ayın 15’inden itibaren hesaplara aktarılıyor. Peki Memur maaş farkları ödeme tarihi 2026 açıklandı mı? İşte, ödemelere ilişkin son durum…

MEMUR 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI 2026 NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları her ayın 15’inden itibaren hesaplandığından 15 Aralık-15 Ocak tarihlerinde yeni maaşlar işleniyor. Ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemeleri yapılıyor.

Maaş farkı ödemeleri her maaş zammı döneminde (Ocak-Temmuz) gerçekleşiyor. Memur maaşları 15’inden itibaren hesaplara aktarılacak. Memurların maaş farkı ödemelerinin de benzer şekilde bu tarihlerde yatırılması bekleniyor. Maaş farkı ödemeleri PTT şubelerinden veya ATM’ler aracılığıyla çekilebilecek.

MEMUR MAAŞLARI YÜZDE 18.6 ZAMLANDI

2026 yılının Ocak ayından itibaren memur ve memur emeklisi (4c) maaşları yüzde 18,6 zamlanacak. Temmuz ayında ise enflasyon ve toplu sözleşmeye göre yeni zamlar belirlenecek.

Enflasyonun belli olmasıyla birlikte memurların alacağı zam oranı belli oldu. Aile yardımı ödeneği dahil edildiğinde en düşük memur maaşı 50 bin 503 lira seviyesinden 61 bin 890 liraya yükseltildi.

En düşük memur emekli aylığı ise 671 liradan 27 bin 772 lira oldu. Memur ve memur emeklilerine 1000 lira seyyanen zam yapılacak.

ZAMLI MAAŞLAR TEK TEK HESAPLANDI

Şube müdürü 1/4 94 bin 384 lira

Memur (üniversite mezunu) 64 bin 397 lira

Uzman öğretmen 1/4 81 bin 219 lira

1/4 Öğretmen 73 bin 368 lira

3/1 Başkomiser 89 bin 214 lira

8/1 Polis memuru 81 bin 617 lira

1/4 Uzman Doktor 150 bin 426 lira

5/1 Hemşire 74 bin 770 lira

1/4 Mühendis 96 bin 211 lira

11/1 Teknisyen 66 bin 870 lira

1/4 Profesör 135 bin 89 lira

7/1 Araştırma Görevlisi 90 bin 568 lira

1/4 Vaiz 76 bin 653 lira

1/4 Avukat 90 bin lira

#Ekonomi
