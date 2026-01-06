Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmişti. Listeye bir ünlü isim daha eklendi. Kamuoyunda ‘Ciciş kardeşler’ olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.